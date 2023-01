Pauken und erkunden: So lernen Kriegsflüchtlinge die Stadt Kaufbeuren kennen

Ukrainische Jugendliche erfahren bei einem besonderen Deutschkurs auch viel über die Geschichte der Stadt Kaufbeuren. Welche Pläne die Geflüchteten haben.

06.01.2023 | Stand: 12:24 Uhr

Ein besonderer Deutschkurs für ukrainische Jugendliche, die keinen Platz in einem Integrationskurs oder in einem Brückenkurs Deutsch bekommen haben, soll Geflüchteten das Leben in Kaufbeuren erleichtern. Bei dem gemeinsamen Projekt der Berufsschule Kaufbeuren, dem Generationenhaus Kaufbeuren und der Vhs Kaufbeuren ist den Jugendlichen im Alter von 16 bis 23 Jahren neben dem Deutschunterricht zusätzlich ein Freizeitangebot gemacht worden.

In enger Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden Schulleiter der Berufsschule Kaufbeuren, Ingo Mayer, ist auf diese Weise für die „unversorgten“ ukrainischen Jugendlichen eine schnelle Lösung gefunden worden. Dabei wurde der Deutschunterricht in Räumen der Volkshochschule (Vhs) mit der Berufsschule abgestimmt und auch das gleiche Lehrwerk verwendet. Als schwierig erwies sich allerdings die Suche nach einer geeigneten Lehrkraft für den Unterricht. Glücklicherweise fand sich mit Maryna Zolotarova eine ukrainische Deutschlehrerin, die sich ehrenamtlich für die jungen Leute engagiert und Wert darauf legt, dass die Jugendlichen „neben der deutschen Sprache auch die Kultur und Geschichte der Stadt Kaufbeuren“ kennenlernen. So gab es für die Schülerinnen und Schülern verschiedene Aktivitäten, von der englischsprachigen Stadtführung über Kreativkurse bis hin zum Eislaufen im Eisstadion.

Ergänzt wurde das Zusatzangebot durch gemeinsame Vormittage im Generationenhaus, das mit seinen Projektmitteln erheblich zur Finanzierung des Deutschkurses beigetragen hat. Bei diesen Treffen informierte Vhs-Bildungsberater Jürgen Wendlinger über die schulischen und beruflichen Möglichkeiten. „Dabei konnte über die einzelnen beruflichen und persönlichen Pläne der jungen Ukrainer gesprochen werden“ berichtet er. Die Vorstellungen seien ganz verschieden, einige Jugendliche möchten möglichst bald zurück in die Ukraine, andere - wie der 18-jährige Artem - können sich eine Berufsausbildung oder auch ein späteres Studium in Deutschland gut vorstellen.

Anfang Februar ist die Fortsetzung des Deutschkurses geplant, um die Jugendlichen weiter bei Sprache und Integration zu unterstützen.