Paukenschlag in Schleiz

Peter Banholzer wahrt Titelchancen im Supermoto und kündigt Rücktritt aus der IDM an.

10.09.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Paukenschlag im Supermoto: Peter Banholzer hat zwar beim Rennen zur Internationalen Deutschen Meisterschaft in Schleiz seine Titelchancen gewahrt. Aber im Anschluss verkündete der 25-Jährige vom AMC Kempten seinen Rücktritt nach der Saison. Bis dahin gelte seine Konzentration aber der Meisterschaft in der S1 (450ccm), da er derzeit punktgleich mit Jan Dominik Deitenbach die Gesamtwertung anführt.

Punktgleich vor dem Rennen

Beide Fahrer waren schon punktgleich vor den zwei Läufen in Schleiz. Die Strecke dort gehört zwar nicht zu Banholzers Lieblingsparcours, aber er war trotzdem zuversichtlich, die Rennstrecke war trocken und das Motorrad nach dem Zeittraining schließlich gerichtet. Seine Zeit war auch gut, aber bei minimalen Abständen rutschte er noch in die zweite Startreihe.

Auf der Überholspur

„Da geht was“, meinte der Pilot vom Team MH Motorsport. Und Banholzer legte im ersten Lauf gut los, blieb in der Spitzengruppe und fuhr bis auf Platz zwei vor: „Die Überholmanöver waren erste Klasse, super guat“, lobte seine Mutter Tina. Banholzer fuhr auch die schnellste Rennrunde und kam dabei an den Führenden heran. Doch bei Überrundungen verlor er wieder etwas den Kontakt. Dennoch hatte er am Ende einen sicheren zweiten Platz eingefahren.

Überrundete als Bremsklötze

Im zweiten Lauf liefen die Dinge für den Blonhofener nicht so gut. Zwar arbeitete er sich auf Platz vier vor. Aber der Untergrund war rutschig geworden, sodass Banholzer zwar das Tempo mitgehen, aber nicht angreifen konnte – was den vierten Rang im Ziel bedeutete. Seine Mutter resümierte anschließend: „Er ist das Wochenende echt super gefahren und hat gekämpft.“

Punktgleich nach dem Rennen

Nun liegt Banholzer hinter Deitenbach (zweimal Platz 3./3.) auf Platz zwei in der Gesamtwertung, und zwar punktgleich mit 194 Zählern. Wenn beide in Oschersleben punkten – heuer gelang das in jedem Rennen – hat allenfalls Tim Szalai aus Frankreich (182 Punkte) noch eine theoretische Chance auf den Titel. Die Strecke in Oschersleben kommt Banholzer etwas entgegen – und er „hofft auf trockenes Wetter, damit der Offroad befahrbar ist“.

"Irgendwann ist auch mal gut"

Zumal es für ihn das letzte Rennen in der IDM sein wird: „Peter wird nächstes Jahr keine Supermotomeisterschaft mehr fahren und beendet seine langjährige Karriere. Auch wir als Eltern blicken zurück auf viele schöne, erfolgreiche Jahre – aber irgendwann ist auch mal gut“, erklärt Bettina Banholzer.

Abschluss im belgischen Mettet

Der 25-Jährige wird dann eine Bilanz seiner 20-jährigen Karriere mit drei Vizemeisterschaften bei der Junioren-WM und der Vizemeisterschaft 2020 in der IDM ziehen. Aber Banholzer will auch noch bei dem großen Supermoto-Event im belgischen Mettet im Oktober teilnehmen.