Pfarrgemeinderat: Wählen in schwierigen Zeiten

Trotz aller Skandale halten die Ehrenamtlichen in Kaufbeuren ihrer Kirche die Treue und engagieren sich weiter. Im März sind die Gläubigen aufgerufen, die Pfarrgemeinderäte zu wählen.

09.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die katholische Kirche leidet seit geraumer Zeit unter der Corona-Pandemie und aktuell in Bayern unter dem Missbrauchsskandal. Keine guten Vorzeichen für die Pfarrgemeinderatswahlen am 19. und 20. März. Dennoch haben sich in allen sieben Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden, die bereit sind, sich weiterhin ehrenamtlich zu engagieren. Was sie antreibt, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen, darüber sprach unsere Redaktion mit Stadtpfarrer Bernhard Waltner, Pfarrgemeinderat Wolfgang Dellner von St. Peter und Paul sowie den Pfarrgemeinderätinnen Maria Gapp (Oberbeuren) und Angela Maccarrone (Kemnat).