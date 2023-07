Messer-Attacke auf Pferd in Irsee? Polizei sucht dringend Zeugen

Wegen einer mutmaßlichen Messer-Attacke auf ein Pferd im Ostallgäuer Irsee ermittelt die Polizei. Die Halterin hegt einen bösen Verdacht.

19.07.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Hat in Irsee ein Unbekannter ein Pferd mit einem Messer angegriffen? Nachdem eine Frau Verletzungen an ihrem Tier feststellte, ging sie zur Polizei. Die ermittelt jetzt.

Eine Untersuchung durch den Tierarzt ergab laut Polizei keine eindeutige Ursache für die Verletzung. Die heftige Wunde an der rechten Flanke kann durch das Pferd selbst oder eben durch einen Dritten verursacht worden sein, so die Polizei. Recherchen unserer Kollegen von all-in.de ergaben, dass das Pferd wegen der Verletzung mehrere Stunden operiert werden musste. Und es soll sich nicht um den einzigen Fall handeln.

Pferd in Irsee verletzt: Zeugen sollen sich melden

Nun ermittelt die Polizei Buchloe in diesem Fall. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Osten des Ortes verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Kaufbeuren oder der Inspektion in Buchloe melden.