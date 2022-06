Langes Pfingstwochenende: Das ist rund um Kaufbeuren und Buchloe geboten

Konzerte im Biergarten, die ersten Tage im Freibad und ein traditioneller Markt: Mit diesen Veranstaltungstipps wird es an Pfingsten niemandem langweilig.

03.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Freibadsaison hat begonnen, Musikerinnen und Musiker spielen in die Biergärten der Region, Markthändler bauen ihre Stände auf. Zum langen Pfingstwochenende ist in Kaufbeuren und Umgebung einiges geboten. Eine Auswahl:

Freibäder: Endlich wieder planschen, Eis essen und entspannen in der Sonne: Die Freibadsaison im Allgäu ist offiziell eröffnet. Das Erlebnisbad Neugablonz hat schon Mitte Mai Becken, Rutsche und Sprungturm geöffnet. Am Freitag, 3. Juni, zieht das Freibad in Kaufbeuren – pünktlich zum Ferienstart – nach.

Veranstaltungen an Pfingsten in Kaufbeuren: Diese Locations und Events locken

In den Sommermonaten Juni, Juli und August können dort alle Badebegeisterten zwischen 9 und 20 Uhr ihre Bahnen ziehen – allerdings nur bei gutem Wetter. Aus energetischen Gründen bleibt das Kaufbeurer Hallenbad diesen Sommer geschlossen.

Das Freibad Kaufbeuren öffnet pünktlich zum Ferienstart. Bild: Mathias Wild

Das Buchloer Freibad ist seit 26. Mai geöffnet. In den ersten vier Wochen sind die Saisonkarten mit der Rabatt-Aktion an der Kasse erhältlich. Öffnungszeiten sind täglich von 8 bis 20 Uhr.

Konzerte: Zum 17. Mal geht an Pfingsten der Internationale Kammerchor-Wettbewerb über die Bühne. 300 Sängerinnen und Sänger aus den USA, Indonesien, Südafrika, Slowenien, Tschechien und Deutschland messen ihr Können in Allgäu.

Eventtipps im Allgäu: Internationaler Kammerchor-Wettbewerb mit Konzerten in Waal und Kaufbeuren

Am Samstag, 4. Juni, gibt es ab 20 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche St. Anna in Waal. Mitwirkende sind der Megaron Chamber Choir aus Slowenien sowie der Bundesjugendchor. Der University of Montana Chamber Chorale und der Landesjugendchor Saar treten am Sonntag ab 20 Uhr in der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche auf.

Die Band The Burgles lässt die Musik der Beatles am Freitag, 3. Juni, im Jordanpark wieder aufleben. Ab 19 Uhr spielen die vier Musiker im Biergarten Kult-Urig. Zurück in die 1950er geht es dann am Samstag. Mit Hits von Elvis, Buddy Holly und Johnny Cash bringen The Catburys die Rockabilly-Ära auf die Bühne. Beginn des Konzerts ist ebenfalls um 19 Uhr.

Die Sängerin und Ukulele-Spielerin Charlotte Pelgen. Bild: Charlotte Pelgen

Auf einen Streifzug durch die Schlager der Goldenen Zwanziger begibt sich wiederum die Gruppe La Rose Rouge mit der Sängerin und Ukulele-Spielerin Charlotte Pelgen im Kaufbeurer Stadtsaal.

Der Auftritt am Freitag, 3. Juni, ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Veronika, der Lenz ist da! Zur Unterhaltungskultur der 20er Jahre“ im Stadtmuseum. Die Zeitreise beginnt um 19 Uhr.

Die Bluesrockband Blow Up spielt am Samstag, 4. Juni, ab 18 Uhr im Biergarten des Kaltentaler Brauhauses in Aufkirch - aber nur bei schönem Wetter.

Pfingsten 2022 im Allgäu: Buntes Sortiment auf dem Veitsmarkt in Landsberg

Markt: Von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Juni, steht die Landsberger Altstadt im Zeichen der Krämer: Der traditionelle Veitsmarkt findet jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Hauptplatz, in der Fußgängerzone und auf dem Georg-Hellmair-Platz statt.

Feil geboten wird ein buntes Sortiment: Mode, Leder, Strumpfwaren, Werkzeug, Kosmetik, Schmuck, Haushaltsartikel – und natürlich Süßigkeiten und andere Leckereien. Für Kinder gibt es ein Tigerenten-Rodeo.

Mehrere Kapellen spielen beim Stadelfest in Schwäbishofen

Fest: Nach zweijähriger Pause veranstaltet die Musikkapelle Ketterschwang wieder ihr traditionelles Stadelfest am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juni, in Schwäbishofen. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit mehreren Gruppen aus der Region.

Los geht es am Samstag ab 20 Uhr mit einem Stimmungsabend, den die Radlerband gestaltet. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen.

Natur: Eine Ausstellung mit schrägen Vögeln ist derzeit im Grünen Klassenzimmer am Vogellehrpfad bei Friesenried zu sehen. Aus natürlichen Materialien oder Dingen, die sonst im Abfall landen würden, haben Kinder und Jugendliche Kunstwerke gestaltet. Anlass war ein Wettbewerb des Landesbunds für Vogelschutz zum Thema Nachhaltigkeit.

Um Natur, Geister und Feen geht es im Workshop „Landfarben“, den der Kaufbeurer Kunstraum Querkunst in den Pfingstferien für Kinder ab acht Jahren anbietet.

Neue Ausstellung im Kunsthaus Kaufbeuren

Kunst: Mit dem Wandel der Welt beschäftigen sich die Arbeiten der zeitgenössischen Künstlerinnen Nathalie Grenzhaeuser, Magdalena Jetelová und Clare Langan. Dabei geht es insbesondere um klimatische Veränderungen, die nicht nur in der Natur, sondern auch in der Gesellschaft sichtbar werden.

Im Kunsthaus Kaufbeuren beginnt die Ausstellung „Terra infirma“. Bild: Mathias Wild

Die Ausstellung „Terra infirma“ ist ab Freitag, 3. Juni, zu folgenden Öffnungszeiten im Kunsthaus Kaufbeuren zu sehen: dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr.

