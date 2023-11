Pflichtaufgabe erfüllt - TSV führt Ringer-Oberliga weiter an

Der TSV Westendorf schlägt den Tabellenletzten der Ringer-Oberliga, Nürnberg Grizzlys II, und bleibt Spitzenreiter. Luis Wurmser und Markus Stechele mit Schultersiegen.

27.11.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Der TSV Westendorf hat als Spitzenreiter der bayerischen Oberliga seine Pflichtaufgabe für den angestrebten Titelgewinn erfolgreich gemeistert. Die Ostallgäuer gewannen den Auswärtskampf gegen die Zweite Mannschaft der Nürnberg Grizzlys deutlich mit 25:9. Insgesamt erreichte der Ligaprimus sieben Einzelsiege, wobei mit Georgi Ivanov nur eine ausländische Verstärkung die Reise in die Norisstadt antrat.

Felix Kiyek verliert in ungewohnter Gewichtsklasse

Souverän gewann Michael Steiner den Auftaktkampf im Limit bis 57 Kilo Griechisch-römisch gegen Sebastian Gerlach mit 12:2-Wertungspunkten. Noch vor dem Pausengong hatte der U23-Europameister von 2023, Georgi Ivanov, genügend Punkte gegen Ewald Stoll gesammelt, dass der technische Überlegenheitssieg feststand. Siegreich blieb auch Markus Stechele im Limit bis 61 Kilo, der gegen Maximilian Gerlach einen Schultersieg einfuhr. Bitter verlor dagegen Felix Kiyek im Halbschwergewicht gegen Philipp Vanek – im Hinkampf hatte er ihn noch, allerdings im Schwergewicht, mit 5:0 bezwungen. Eine souveräne Vorstellung lieferte Maximilian Prestele ab, der bis 66 Kilo Greco einen technischen Überlegenheitssieg einfuhr. Zur Halbzeit führten die Gäste deutlich mit 15:1.

Benedikt Gansohr führt 12:0 - aber wird geschultert

Nachdem Matthias Einsle (86 kg) seinen Kampf gegen Denis Werwein taktisch abgeben musste, brachte Luis Wurmser sein Team wieder zurück in die Erfolgsspur. Im Limit bis 71 Kilo schulterte er Daniel Walter bei einer zwischenzeitlichen 7:2-Führung. Philipp Reiner (80 kg) gewann sein Duell gegen Jonas Edel mit 7:3-Wertungspunkten. Schon längst war das Duell zu Gunsten der Gäste gewonnen. Trotz einer 12:0-Führung brachte Benedikt Gansohr (75 kg, Greco) im vorletzten Kampf des Abends gegen Nico Baumeister seinen deutlichen Vorsprung nicht über die Zeit. Der Nürnberger schulterte sogar den Ostallgäuer und sorgte damit für den letzten Einzelsieg der Grizzlys. Den Schlusspunkt setzte Daniel Joachim (75 kg, Freistil), der Alex Vishniakov vorzeitig auspunktete.

Oberölsbach schlägt Anger und bleibt erster Verfolger

„Dass wir siegreich hervorgehen können, war uns nach der Waage bereits klar“, erklärte Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle. Verfolger Oberölsbach gewann beim weiteren Verfolger Anger mit 24:13 und bleibt somit Westendorf dicht auf den Fersen. Am Doppelkampftag kommendes Wochenende sind die Ostallgäuer nur am Sonntag in Burghausen gefordert, während die anderen Teams zweimal ran müssen.