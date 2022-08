Vom Stinktier bis zum Roten Panda - 20 Arten kleiner Raubtiere in Pforzen entdeckt

Die Ostallgäuer Tongrube Hammerschmiede war ein Paradies für kleine Raubtiere. Wissenschaftler entdecken große Vielfalt - darunter auch eine neue Wiesel-Art.

16.08.2022 | Stand: 06:24 Uhr

Mindestens 20 Arten kleiner Raubtiere lebten vor 11,5 Millionen Jahren im heutigen Allgäu: Das hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität Tübingen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen untersuchten Fossilien aus der Hammerschmiede, einer Tongrube am Ortsrand der Ostallgäuer Gemeinde Pforzen.

Fundstelle in Pforzen seit Udo für Forschung äußerst interessant

Dort hatte die Paläontologin Madelaine Böhme mit ihrem Team die Überreste des Menschenaffen Udo entdeckt, offiziell heißt der Primat Danuvius guggenmosi. Udo könnte der erste aufrecht gehende Menschenaffe gewesen sein, damit gilt er als Sensation und stellt Teile der Evolutionstheorie infrage. Dementsprechend steht die Fundstelle seither im Interesse der Forschung. Die neuen Erkenntnisse wurden vor Kurzem im Fachmagazin Plos One veröffentlicht.

Die jüngsten Ausgrabungen haben laut Pressemitteilung eine außergewöhnliche Vielfalt an fossilen Tieren und Pflanzen zutage gefördert, darunter mehr als 350 Einzelfunde von Raubtieren. Dazu zählen vier marderähnliche Arten, zwei Verwandte des heutigen Vielfraßes, vier Otterarten, drei Arten Stinktiere, zwei Arten aus der Verwandtschaft des Roten Pandas und drei verschiedene Ginsterkatzen.

Bisher unbekannte Wiesel-Art in der Hammerschmiede entdeckt

Außerdem entdeckten die Forscher eine bisher unbekannte Wiesel-Art. Mit nur ein bis drei Kilogramm Körpergewicht ist sie laut Pressemittelung eines der kleinsten Raubtiere aus der Hammerschmiede. Um die Familie Hartmann, die Grundstückseigentümer der Hammerschmiede, zu ehren, gaben die Wissenschaftler der neuen Spezies den Namen Circamustela hartmanni.

Madelaine Böhme zufolge sind in Europa Fossilien aus der Zeit vor 11,5 Millionen Jahren von Vielfraßen, Stinktieren und auch Roten Pandas durchaus zu erwarten gewesen, jedoch nicht in dieser hohen Konzentration und Artenzahl. „Eine mit 20 Arten so außergewöhnlich große Vielfalt an kleinen Raubtieren an ein und demselben Fundort deutet darauf hin, dass das damalige Ökosystem blühte und all diese verschiedenen Formen ernähren konnte“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert.

