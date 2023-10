Flohwiese in Pforzen wird zum Sprungbrett ins Berufsleben

Das Wochenende stand im Zeichen der Berufsorientierung: Bei der zweiten Allgäuer Ausbilungsmesse in Pforzen präsentieren sich 50 Arbeitgeber.

15.10.2023 | Stand: 12:01 Uhr

Zum Sprungbrett ins Berufsleben wurde die Flohwiese in Pforzen an diesem Wochenende. In der Veranstaltungshalle fand am Freitag und Samstag zum zweiten Mal die Allgäuer Ausbildungsmesse statt.

50 Aussteller präsentieren sich auf der Allgäuer Ausbildungsmesse in Pforzen

Von Handwerk bis Handel, Pflege und Verwaltung - an den Ständen von 50 verschiedenen Ausstellern konnten sich Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern je nach Interessen über Ausbildungsangebote informieren. Sowohl große Unternehmen als auch kleinere Betriebe waren vor Ort, um den Fachkräften von morgen Rede und Antwort zu stehen.

