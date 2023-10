Für schnelles Internet in Pforzen tut sich ein neuer Topf auf

Pforzener könnten beim Glasfaseranschluss von einem Bundeszuschuss profitieren. Der Lehrpfad im "Biotopverbund Leiner Hang" wird konkret.

Gute Nachrichten gab es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Pforzen zum Thema Breitbandausbau. Waren die Besitzer von vorhandenen, besonders leistungsfähigen Internetanschlüssen (mehr als 100 Mbit) von Förderprogrammen des Landes ausgeschlossen, tut sich mit den aktuellen Förderbestimmungen des Bundes vielleicht ein neuer Topf auf.

Gemeinderat Pforzen beauftragt "Breitbandberatung Bayern"

Damit könnte ein Glasfaseranschluss bis ins Haus förderfähig sein. Davon sollen auch die Bürgerinnen und Bürger Pforzens profitieren: Die Gemeinde wird einen vorläufigen Antrag stellen. Um den Bundeszuschuss zu erlangen, bedarf es zunächst einer Marktanalyse, die als Grundlage für das vorgesehene Ranking zur Vergabe dient. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der entsprechenden Vorarbeiten an die in der Gemeinde bekannte „Breitbandberatung Bayern“ zu.

Neues gibt es auch von der Projektgruppe, die die Gemeinde vor gut drei Jahren mit der Stadt Kaufbeuren gegründet hat: Die Überlegungen für den Lehrpfad im „Biotopverbund Leinauer Hang“ werden konkret, ein Landschaftsarchitekt plant die Umsetzung. Der Pfad soll über bereits vorhandene Wege führen und dabei existierende oder geplante Biotope verbinden. Naturnaher Tourismus soll gefördert und gleichzeitig die Lebensräume von Flora und Fauna geschützt werden. Damals wurde festgelegt, dass die Wege durch das Gelände an einzelnen Stationen mit Infotafeln versehen werden sollen. Das Projekt wurde übrigens in den Biotop-Jahresbericht des Bayerischen Umweltministeriums aufgenommen, berichtete Bürgermeister Herbert Hofer erfreut über diese „gewisse Anerkennung“. (Lesen Sie dazu auch: Schluss mit dem Artensterben? Wie ein Biotopverbund an der Wertach helfen soll)

Von der beantragten teilweisen Umnutzung eines nicht mehr aktiv betriebenen Bauernhofs in Irpisdorf wird man von außerhalb nichts sehen: Der ehemalige Stall soll zu einem Wohngebäude umgebaut werden. Der Gemeinderat erteilte dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Gemeinde will neues Löschgruppenfahrzeug kaufen

Eine Menge Geld – konkret zwischen 480.000 und 500.000 Euro – wird die Gemeinde Pforzen zur Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 20 für seine Floriansjünger in die Hand nehmen, wie Hofer unserer Redaktion nach der Sitzung mitteilte. Das Geld sei gut angelegt, soll doch das neue Fahrzeug das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug LF 8/6 ersetzen. 23 Jahre hat dieses bereits jetzt auf dem roten Buckel, 27 Jahre könnten es werden, bis das Nachfolgefahrzeug eintrifft. Denn die Gemeinde rechnet mit einer Lieferzeit von 36 bis 48 Monaten. Das alte Löschfahrzeug wird dann veräußert. Sollte es tatsächlich ein LF 20 werden, steuert der Freistaat Bayern wohl 130.000 Euro zum Kauf bei.

