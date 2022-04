Künstlerin gestaltet Keramik-Udo als Maskottchen

Künstlerin Isolde Egger modelliert den Urzeitaffen Udo aus Ton. Pforzens Zweiter Bürgermeister freut sich über das Geschenk, das nun zum Maskottchen wird.

17.04.2022 | Stand: 05:16 Uhr

Wenn am 29. April in Pforzen die Gründungsversammlung des Fördervereins „Udo – Danuvius guggenmosi“ beginnt, wird auch Udo selbst dabei sein – als Keramikskulptur. Die Künstlerin Isolde Egger aus Bad Wörishofen hat einen Mini-Urzeitaffen gestaltet und nun dem zuständigen Arbeitskreis in der Nachbargemeinde überreicht.

Keramik-Udo als Maskottchen bei Vorträgen

Pforzens Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle freute sich über die 35 Zentimeter große Keramikfigur. „Der Udo wird uns als Maskottchen bei Vorträgen und Eröffnungen der Wanderausstellung begleiten“, wird Stöckle in einer Mitteilung zitiert, „der wird uns Glück bringen.“ Der neue Förderverein, der den bisherigen Arbeitskreis Hammerschmiede ersetzt, wolle dazu beitragen, finanzielle Mittel zu generieren und das Thema Udo weiter und dauerhaft in die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Versammlung am Freitag, 29. April, beginnt um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle auf der Pforzener Flohwiese. Teilnehmen und dem Verein beitreten können alle Interessierten.

Lesen Sie auch: