Gefährliche Altlasten? Pforzen lässt Flächen der ehemaligen Mülldeponie prüfen

An der ehemaligen Deponie Pforzen wurde in den 50er und 60er Jahren Müll entsorgt. Warum das Gelände jetzt untersucht werden muss.

09.06.2023 | Stand: 16:04 Uhr

Über eine Stellungnahme der Gemeinde zur Änderung des geplanten Hochwasserschutzes an der Wertach beriet der Pforzener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Es geht um Eingriffe am Damm, die im Zuge der Erschließung des Baugebiets „Südlich der Kemptener Straße“ erforderlich werden. Die Eingriffe, so Bürgermeister Herbert Hofer, würden den Hochwasserschutz nicht beeinträchtigen.

