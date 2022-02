Pforzen will mit Bebauungsplan die Nachverdichtung steuern

Der Gemeinderat Pforzen macht den Weg frei für einen neuen Bebauungsplan in der Feldstraße – und erteilt einem Vorhaben in dem Gebiet eine Absage.

09.02.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Es soll nachverdichtet werden in Pforzen. Darum beschäftigte sich der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung mit der Aufstellung eines Bebauungsplans für die Feldstraße. Stadtplaner Thomas Haag hatte die Begründung für die Bebauung erarbeitet.

Nachverdichtung in Pforzen mit Bebauungsplan steuern

Durch die Planung solle eine maßvolle und für das Ortsbild erträgliche Nachverdichtung ermöglicht werden. Dabei müsse auch die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sichergestellt werden“, teilte Haag in der Sitzung mit. Der Geltungsbereich weist eine Größe von etwa 2,7 Hektar auf. Der Gemeinderat entsprach unisono der Empfehlung des Zweiten Bürgermeisters Torsten Stöckle, der die Sitzung leitete.

Ebenso einhellig beschloss das Gremium, für das Gebiet des Bebauungsplans „Feldstraße“ eine Veränderungssperre zu erlassen. Die Gemeinde Pforzen lege Wert auf Innenentwicklung – auch außerhalb des historischen Ortskerns. Man dürfe aber die Nachverdichtung nicht ungesteuert forcieren: In das Bemühen seien Nutzungsmischungen, Verkehrssituation und Grünstrukturen zu berücksichtigen, heißt es in der Absichtserklärung der Gemeinde. Die Veränderungssperre ist zwei Jahre lang rechtskräftig, eine Verlängerung für ein Jahr ist möglich, wenn sie begründet wird. Sobald der Bebauungsplan „Feldstraße“ in Kraft tritt, erlischt die Veränderungssperre.

Einstimmig und jeweils nach kurzer Diskussion genehmigten die Rätin und die Räte zwei Bauvorhaben aus dem Ortsteil Leinau: den Bau einer Hofbiogasanlage und einer aufgeständerten Terrasse.

Gemeinderat lehnt Bauantrag für drei Häuser eine Absage

Kein Verständnis zeigten sie hingegen für den Antrag auf Neubau eines Doppelhauses und zwei Einfamilienhäusern auf dem Gelände eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs. Begründet wird die Ablehnung unter anderem mit den ungünstigen und nicht geklärten Zufahrten, die zum Parken auf der vorbeiführenden Straße verleiten würden. Die verschiedenen Dacharten und Dachneigungen lehnte der Gemeinderat ebenfalls ab. Zudem befindet sich der Standort im Bereich der Feldstraße, für den zuvor die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans beschlossen wurde.

Lesen Sie auch

Vorrangsflächen für Wind- und Sonnenkraft in Eggenthal Energie

Quasi als Ausreißer in der Tagesordnung stimmte das Ratsgremium ohne Vorbehalt für eine Erweiterung der Zweckvereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Feuerwehrwesens. Zudem möchte sich die Gemeinde am sogenannten Atemschutzpool in der Feuerwehrzentrale Germaringen beteiligen. Wie berichtet haben sich neun Kommunen aus dem Ostallgäu mit ihren 18 Freiwilligen Feuerwehren zu einer Übertragung von Aufgaben auf einen Standort entschlossen.

Lesen Sie auch: "Warum nicht mal in die Höhe bauen?": Experte fordert mehr Mut beim Wohnbau in der Region