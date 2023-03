Pforzener Gemeinderat befürwortet Pläne für Solarpark bei Irpisdorf

Auf einer Fläche von 18 Hektar soll östlich des Pforzener Ortsteils ein Solarpark entstehen. Auch Bürger können sich daran beteiligen.

30.03.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Wenn es nach dem Willen des Pforzener Gemeinderats geht, soll östlich vom Ortsteil Irpisdorf auf einer Fläche von 18 Hektar ein Solarpark entstehen. Bereits im Oktober 2022 hatte der Rat den Aufstellungsbeschluss zu diesem Großprojekt gefasst. Architekt Paul Schöne vom beauftragten Büro Abtplan stellte nun die Pläne für den Solarpark in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

Solarpark sei ein großer Eingriff in die Landschaft

Schöne erklärte, dass der Grüngürtel, der das Gelände umspannt, als Ausgleichsfläche ausgewiesen werden könne. Laut Bürgermeister Herbert Hofer kümmert sich bereits ein Landschaftsarchitekt um die Grünordnung, die fast abgeschlossen sei. Investor des Solarparks ist das Unternehmen Greenovia. Die Firma aus Franken habe sich auf Solarparks und Dachanlagen spezialisiert, schilderte Hofer. Greenovia biete für den Solarpark bei Irpisdorf eine Bürgerbeteiligung in Form von Darlehen an.

Herbert Hofer Bild: Ralf Lienert

Zwar handle es sich um einen großen Eingriff in die Landschaft, sagte Hofer. Aber dieser sei berechtigt, um in Sachen Klimaschutz und erneuerbare Energien voranzukommen. Für die Energiewende müsse es auch Lockerungen bisher strenger Einschränkungen geben, wie beispielsweise die Reduzierung des Abstands von Windrädern zu Wohnbebauung.

Gemeinderat befürwortet den "Solarpark Irpisdorf"

Der Gemeinderat befürwortete das frühzeitige Verfahren sowohl für die Änderung des Flächennutzungsplans als auch für den Bebauungsplan „Solarpark Irpisdorf“. Als Nächstes werden nun die Entwürfe öffentlich ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Die Mitglieder der Feuerwehr Pforzen haben vor Kurzem einstimmig Christian Gutsche zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Neben dem Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner bestätigte nun auch der Gemeinderat diese Wahl.

Gemeinde schließt mir Sportverein Vorweg-Pachtvertrag

Der Sportverein Pforzen möchte das Beleuchtungssystem am Sportparkgelände auf LED-Technik umstellen. Das Vorhaben wird etwa 80.000 Euro kosten. Um eine Förderung in Anspruch nehmen zu können, muss der Verein eine Bestandssicherheit von mindestens 25 Jahren vorweisen. Der Verein hat das Gelände von der Gemeinde Pforzen gepachtet. Der derzeitige Pachtvertrag endet mit Ablauf des Jahres 2027. Auf Antrag des Sportvereins schließt die Gemeinde daher einen „Vorweg-Pachtvertrag“ ab, der zum 1. Januar 2028 in Kraft tritt und erst 2048 endet. Das Ratsgremium beschloss einstimmig diese ungewöhnliche Vorgehensweise.

Zweiter Bürgermeister Torsten Stöckle wird in die Vorschlagsliste der Schöffen für die Jahre 2024 bis 2028 aufgenommen.