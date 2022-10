Photovoltaik: Westendorf setzt auf Sonnenkraft

Bei Westendorf (Ostallgäu) ist eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf 5,6 Hektar geplant. Ein Konzept soll geeignete Flächen für ähnliche Projekte aufzeigen.

Von Karlheinz Stumbaum

29.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ein privater Betreiber will in der Gemarkung Westendorf eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Die dafür vorgesehene Fläche hat eine Größe von 5,6 Hektar und befindet sich zwischen Westendorf und Oberostendorf. Vorgesehen ist die Einspeisungsleistung in das vorhandene Netz von zunächst zwei Megawatt durch den Anbieter LVN.

