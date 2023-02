Picasso und Co. zu Gast in Museum Peter Zeiler in Irsee

In Haus des vor zwei Jahren verstorbenen Künstlers begegnen seine Arbeiten denen berühmter Kollegen. Die Ausstellung war ein letzter Wunsch von Peter Zeiler.

03.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Diese Ausstellung ist einzigartig – auch wenn es sie in ähnlicher Form schon einmal gegeben hat. 2018 gewann der Irseer Künstler Peter Zeiler einen Wettbewerb, bei dem es darum ging, sich von Werken aus der Sammlung Tauscher zu eigenen Arbeiten inspirieren zu lassen. In Anlehnung an Marc Chagalls „Der Garten Eden“ schuf Zeiler das Tusche- und Aquarellbild „Adam und Eva“ – und gewann. Das nahm die Villa Jauss in Oberstdorf, die die Tauscher-Sammlung verwahrt, zum Anlass, eine Schau, die Arbeiten Zeilers in Dialog mit Werken berühmter Kollgen aus ihren Beständen setzt, zu organisieren. Kurz vor der Eröffnung im Juli 2020 war bei Zeiler Krebs diagnostiziert worden. Am 26. Januar 2021 starb er im Alter von 90 Jahren. Wenige Tage zuvor habe er nochmals alle seine Kräfte gebündelt, um Wilhelm Geierstanger von der Villa Jauss anzurufen und ihn zu bitten, die Ausstellung im Museum Peter Zeiler in Irsee zu wiederholen, berichten seine Kinder Io Zeiler-Klimm und Florian Zeiler. Ein Wunsch, der nun zum zweiten Todestag des Künstlers erfüllt wurde.

"Frauen, Männer und noch mehr" ist der Titel der Ausstellung in Irsee

So sind bis zum 15. Juli unter dem Motto „Frauen, Männer und noch mehr“ namhafte Kollegen von Zeiler in seinem früheren Wohnhaus zu Gast. Geierstanger hat mit sicherem Blick einmal mehr Blätter aus der Tauscher-Sammlung und aus dem Zeiler-Nachlass ausgewählt, die oft verblüffend gut zusammenpassen. Das zeigt sich schon bei den ersten „Paaren“ im Treppenhaus: etwa ein tiefgründiges Selbstporträt von Zeiler mit einer Kompassnadel im Brillenglas (1976) und eines von Günter Grass, der eine Schnecke im Auge hat (1972). Im „Frauenraum“ dann trifft ein liegender Akt von Pablo Picasso (eine Radierung aus dem Spätwerk von 1978) auf eine nicht weniger sinnliche liegende Nackte von Zeiler aus dem Jahr 1978. Bis in die Gesichtszüge hinein ähneln sich eine ältere Frau in einer Kohlezeichnung von Käthe Kollwitz und ein Porträt seiner Mutter, das Zeiler im Alter von 13 Jahren gezeichnet hat. Daneben eine „Alte Bäuerin“ von Maria Bock (um 1900), einer Künstlerin der Worpsweder Kolonie.

Auch Peter Zeilers Skultpuren sind zu sehen: "Teufelsmaske" gegen "Devil"

Hier wie in den weiteren Räumen bereichern zudem Keramikskulpturen des Künstlers den Dialog der zweidimensionalen Arbeiten. Besonders pointiert gelingt dies mit der eine „Teufelsmaske“ haltenden Tonfigur (2018), die die Farbradierung „Devil“ von Alexander Calder anzugehen scheint. Zeiler-Skulpturen von Adam und Eva gesellen sich auch zum Bilderpaar, mit dem alles angefangen hat: Chagalls herrliche Lithografie „Der Garten Eden“ (1973) und die Replik Zeilers in seinem typischen kompromisslos-expressiven Stil.

Salvador Dalí, Lyonel Feininger, Paul Flora, Horst Antes, George Grosz, Tomi Ungerer und einige Große mehr

Der harmoniert auch hervorragend mit einem anderen Großen: Salvador Dalís „Hommage à la Medicine“, eine eindringliche Beschreibung der Vergänglichkeit, wirkt trotz aller formalen Unterschiede wie ein Spiegelbild von Zeilers „Verzweiflung“ (1992). Aber auch Gegensätze haben bekanntlich ihren Reiz, und so macht eine attraktive Schreitende aus Ton die benachbarte „Schönheit“ noch lächerlicher. Bei Letzterer handelt es sich um eine Lithografie einer mit barockem Tand aufgetakelte Kuh von A. Paul Weber (1972). Darüber hinaus treten Zeiler-Werke in Dialog mit Arbeiten von Lyonel Feininger, Paul Flora, Horst Antes, George Grosz oder Tomi Ungerer – und brauchen sich in keinem Fall vor den großen Meistern zu verstecken.

Wann ist die Ausstellung geöffnet?

Die Ausstellung „Frauen, Männer und noch mehr“ im Museum Peter Zeiler in Irsee (Eichenweg 1) läuft bis zum 15. Juli. Geöffnet ist sie am ersten und dritten Samstag des Monats von 16 bis 19 Uhr, das nächste Mal am 4. Februar, sowie nach Vereinbarung unter Telefon 08341/14747.

