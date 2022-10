In der Dorfmitte von Irsee sollen eine Lagerhalle und ein Bikepark entstehen. Die Ostallgäuer wollen zudem bei einem Mobilitätsprojekt mitmachen.

23.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der geplante Bikepark in Irsee hat die erste Hürde genommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um den Bebauungsplan „Am Brühlbach Süd“. Auf der Grünfläche in der östlichen Dorfmitte soll nicht nur der Bikepark entstehen, sondern auch eine 600 Quadratmeter große Lagerhalle für die Klosterbrauerei.

