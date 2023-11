Planche-Reife erlangt - Talente künftig bei Turnieren

Neun Nachwuchsathleten und Athletinnen des TV Kaufbeuren dürfen nun an Fecht-Turnieren teilnehmen.

04.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bei der Fechtabteilung des TV Kaufbeuren hat die alljährliche Turnierreifeprüfung stattgefunden. Neun Nachwuchstalente des TVK sowie zwei weitere Anwärter aus Augsburg und Memmingen hatten wochenlang fleißig trainiert und sich intensiv vorbereitet, um die umfangreichen Anforderungen des Deutsche Fechterbundes, die dieser für alle Vereine in Deutschland vorschreibt, zu erfüllen.

Dreiteilige Prüfung

Die zeitaufwendige Prüfung besteht aus drei Teilen: Im theoretischen Teil müssen die Prüflinge ihre Sachkenntnis über grundlegende technische Elemente, Fachbegriffe und das teilweise komplexe Regelwerk des Fechtens nachweisen. Der zweite Teil konzentriert sich auf fechtspezifische Beinarbeit und die wesentlichen Offensiv- und Defensivaktionen in Partnerarbeit mit dem Degen. Während dabei sehr viel Wert auf die akkurate Ausführung der komplexen Bewegungsabläufe gelegt wird, müssen die Anwärter im dritten Prüfungsabschnitt in einem Gefecht mit elektrischer Trefferanzeige ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, das Gelernte in der Praxis umzusetzen. Vor den Augen ihrer Eltern und Trainer bestanden die neun Fechter und Fechterinnen des TV Kaufbeuren von Trainerin Fiona Ilig die Prüfung erfolgreich.

Neun Talente dürfen künftig auf Turnieren starten

Leopold Wörle und Rakan Abu Obaid (beide U11), Helena von Stillfried, Olga Varko, Anselm Borst sowie Bernardo und Joaquim Passos Werthmüller (alle U13), Leopold Hollmann (U15) und Philipp Jassenowitsch (U17) bekamen dafür den wohlverdienten Fechtpass und damit die Planche-Reife in die Hand. Die erlangte Turnierreifeprüfung berechtigt die jungen Athletinnen und Athleten nun zur Teilnahme an nationalen und internationalen Fechtturnieren in ihrer jeweiligen Altersklasse.