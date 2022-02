Planungswettbewerb "Blasius Blick": Stadtspitze sauer auf den Heimatverein Kaufbeuren

Der Planungswettbewerb für das neue Baugebiet „Blasius Blick“ in Kaufbeuren entzweit die Stadt und den Heimatverein. Das sind die Gründe für den Streit.

23.02.2022 | Stand: 14:54 Uhr

Oberbürgermeister Stefan Bosse zeigt sich angesichts der Kritik des Heimatvereins am Planungswettbewerb für das neue Baugebiet „Blasius Blick“ irritiert. Eine Jury hatte die 24 eingegangenen Vorschläge begutachtet und drei Sieger gekürt. Mit diesen Büros soll weiter verhandelt werden. Den Vorstandsmitgliedern des Heimatvereins gefällt jedoch der Entwurf des Kaufbeurer Büros Stadtmüller, Burkhardt, Graf am besten. Zudem beklagten sie in einer Pressemitteilung, dass sich eine eingehende Bewertung der Siegerentwürfe „aufgrund mangelnder Information“ verbiete.