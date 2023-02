Platz drei auf der Weltcuppiste - Tobias Schill glänzt in Garmisch

Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren startet in Garmisch mit einem Podestplatz in die Skiliga-Bayern der Schüler. Am Gudiberg wird er im Slalom dritter.

16.02.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Der legendäre Gudiberg in Garmisch: eine der steilsten und schwierigsten Slalompisten im alpinen Weltcup. Wo Anfang des Jahres die Weltelite der Herren im Slalom ihr Können zeigten, fanden die beiden Auftaktrennen der Skiliga-Bayern des Bayerischen Skiverbands statt. Insgesamt starteten 160 Athletinnen und Athleten in den Altersklassen U16 und U14. Dank seiner guten Trainingsleistungen wurde auch Tobias Schill vom Ski-Club Kaufbeuren wieder für das Team des Allgäuer Skiverbandes nominiert und erhielt einen der limitieren Startplätze.

Schneelage erfordert neues Rennformat

Ursprünglich waren ein Riesenslalom und am Folgetag ein Slalom geplant. Aufgrund der prekären Schneelage wurde aus Sicherheitsgründen an beiden Renntagen ein Vielseitigkeitsslalom mit jeweils zwei Durchgängen ausgetragen. Am Start ging es mit Doppeltoren direkt in den Steilhang. Vom Übergang bis ins Ziel hieß es dann blitzschnell die Fahrtechnik umstellen. Denn dort warteten die klassischen Kippstangen auf die Läuferinnen und Läufer. Die hoch motivierten jungen Rennläuferinnen und Rennläufer zeigten gute Leistungen und die begehrten Stockerlplätze waren hart umkämpft.

Nur vier Hundertstel auf Platz zwei

Dem Kaufbeurer Tobias Schill gelang es, gleich im ersten Rennen der Skiliga-Bayern auf das Podest zu fahren. Auf der herausfordernden Weltcuppiste errang Schill mit einer Gesamtzeit von 1.20,47 Minute Platz drei in der AK U16, wobei ihn nur vier Hundertstel vom Zweitplatzierten Johannes Bierling vom SC Partenkirchen trennten. Schill sicherte damit 60 Punkte in der Mannschaftswertung für das Team des Allgäuer Skiverbands.

Tobias Schill gewinnt ersten Lauf, aber fällt dann aus

Noch besser startete der Kaufbeurer in den zweiten Renntag. Nach dem ersten Durchgang stand er mit einer Zeit von 34,90 Sekunden und damit einem deutlichen Vorsprung auf dem ersten Platz. Mit Spannung wurde der zweite Durchgang erwartet, und das gesamte Team des Allgäuer Skiverbands feuerte an. Doch der rechte Ski bekam bereits am vierten Doppeltor einen Schlag und die Bindung löste aus. Zum Glück konnte der Kaufbeurer auf dem linken Ski den Schwung noch zu Ende fahren und sicher abschwingen.

Eine Berufung zur Belohnung

Auch wenn dass Rennen damit zu Ende war, gab es am Abend noch eine positive Nachricht. Dank der guten Ergebnisse und Platzierung in der Deutschen Schülerpunkteliste hat sich Tobias Schill die Startberechtigung für die bayerische Meisterschaft 2023 erworben.