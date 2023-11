Playmobil und Lego fasziniert nicht nur die Kleinen

Raritäten und ganz besondere Exemplare aus dem Lego- und Playmobilkasten gibt es am Wochenende auf der Flohwiese in Pforzen zu bestaunen.

05.11.2023 | Stand: 08:07 Uhr

Die bunten Bauklötzchen bringen nicht nur Kinderaugen zum Strahlen. Das beweist die 9. Playmobil- und Legobörse auf der Flohwiese in Pforzen. Auch betagtere Spielzeugliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Rund 20 Aussteller aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und bis aus Luxemburg stellen in der Veranstaltungshalle auf der Flohwiese in Pforzen noch bis zum Sonntag aus.

Raritäten sowie gebrauchte Einzel- und Ersatzteile befinden sich genauso im Angebot der Händler wie komplette Sets aus den Achtzigerjahren bis in die Neuzeit.

Durch das Vampirschloss fährt die Eisenbahn

Eines der Highlights ist der Mottotisch "Tanz der Vampire", ein Schloss mit mehreren Häusern aus Playmobil, durch die sogar eine Eisenbahn fährt. Die weiteste Anreise hatte ein Besucher, der bis aus Rio de Janeiro in Brasilien kommt und zuvor die Firmenzentrale von Playmobil in Zirndorf bei Nürnberg besucht hat.

Angeboten wird auf der Börse mehrmals täglich ein Workshop für Stop-Motion-Filme. Die Ausstellung ist am Samstag noch bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

