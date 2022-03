Playoffs in der DEL2: Kaufbeuren verliert gegen Freiburg 3:2 in Overtime

Vor mehr als 2000 Zuschauern verliert Kaufbeuren nach hartem Kampf gegen Freiburg und verpasst den Sprung ins Playoff-Viertelfinale.

11.03.2022 | Stand: 23:30 Uhr

Kein Weiterkommen für den ESV Kaufbeuren in der DEL 2. In Overtime verloren die Allgäuer gegen den EHC Freiburg mit 3:2.

Die Joker zeigten gegen Freiburg von Anfang an eine starke Leistung und erspielten sich in den ersten beiden Dritteln viele Chance. Markus Lillich wuchtete die Scheibe schließlich zum 0:1 in den Kasten. Die Wölfe kamen aber postwendend zum 1:1.

Freiburg gegen Kaufbeuren: Mit 2:2 gehts in die Overtime

Im zweiten Drittel gingen die Joker durch Sami Blomqvist erneut in Führung. Doch die Gegner aus Freiburg gaben nicht auf und schafften erneut den Ausgleich durch Chris Billich. Mit 2:2 ging es somit in die Overtime.

In dieser erzielte Scott Allen den entscheidenden Treffer.

Da die Joker auch das erst Spiel der Pre-Playoffs verloren, kommt es am Sonntag nicht zum Entscheidungsspiel - und die Joker verabschieden sich in die Sommerpause.

Lesen Sie auch