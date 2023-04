Zeche nicht gezahlt, Beamten beleidigt - so endet ein Kneipenabend in Kaufbeuren

Der Gast einer Kneipe in Kaufbeuren zahlt weder die Zeche, noch will er die Kneipe verlassen. Die hinzugerufenen Polizisten beleidigt er.

17.04.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Am Sonntagabend hat sich ein Gast in einer Kneipe in Kaufbeuren geweigert, die Zeche zu zahlen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 33-Jährige weder die vier Euro zahlen, noch das Lokal verlassen. Daraufhin musste die Polizei anrücken.

Nach Weigerung zu bezahlen: Kneipengast beleidigt Polizeistreife in Kaufbeuren

Die Beamtinnen und Beamten beleidigte der Mann, die ihn in Gewahrsam nahmen. Bei der Durchsuchung des 33-jährigen Gasts fanden sie eine geringe weißes Pulver. Ob es sich dabei um Kokain oder ein anderes Betäubungsmittel handelte wird derzeit noch untersucht. Jetzt erhält der Mann mehrere Anzeigen.

