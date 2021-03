Polizei nimmt Auto und Kleidung der Luxusuhren-Räuber unter die Lupe

Räuber stehlen einem Geschäftsmann in Kaufbeuren teure Luxusuhren. Nun entdeckt ein Passant ihr Fahrzeug. Zudem sichert die Polizei weitere Spuren.

19.03.2021 | Stand: 17:48 Uhr

In ihren Ermittlungen zum Luxusuhrenraub in Kaufbeuren haben zwei „mehr als sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung“ – so formuliert es Kripochef Andi Buchmiller – die Kriminalpolizei entscheidend vorangebracht.

Wie berichtet, hatten die beiden unbekannten Täter am vergangenen Sonntagnachmittag einem Geschäftsmann in Kaufbeuren Uhren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro geraubt. Er hatte die wertvolle Ware im Internet zum Verkauf angeboten. Den blauen VW Passat mit Mönchengladbacher Kennzeichen, mit dem die Räuber nach der Tat geflüchtet sind, stellte die Polizei am Mittwoch sicher.

Täterfahrzeug im Luxdorfer Weg entdeckt

Einem aufmerksamen Bürger war der Wagen im Luxdorfer Weg aufgefallen, er meldete sich bei der Polizeiinspektion. Die Ermittler der Kripo Kaufbeuren sichern derzeit Spuren am Auto und werten sie aus. Ein weiterer Hinweis hatte die Beamten bereits am Montag zu Kleidungsstücken, die einer Täter getragen hatte, und zu einem Aktenkoffer geführt – beides lag in einer Biotonne im Bereich der Buronstraße.

„Das sind zwei wirklich gute Anhaltspunkte, denn jetzt können wir Fingerabdrücke und – vor allem an der Kleidung – DNA-Spuren suchen“, ist Buchmiller zufrieden. Eine Frage sei nun, wie die Täter weitergeflüchtet sind, nachdem sie den Passat im Luxdorfer Weg abgestellt hatten. „Ich gehe nicht davon aus, dass sie den Zug genommen haben. Das wäre viel zu riskant gewesen“, sagt Buchmiller. Er vermutet, dass ein weiteres Fahrzeug zum Einsatz kam, mit dem die Täter abgeholt wurden, und hofft auch dazu auf Beobachtungen:

Polizei bittet um Hinweise

Wer hat am Sonntagnachmittag gesehen, dass Personen mit dem Passat in den Luxdorfer Weg ein- oder ausfuhren? Wem fielen Personen auf, die aus einem Fahrzeug aus- und in ein anderes einstiegen? Wer bemerkte in den Tagen vor Sonntag, 15. März, im Bereich des Luxdorfer Weges ein Fahrzeug mit gegebenenfalls auswärtigem Kennzeichen? Sind im Bereich der Buronstraße Personen aufgefallen, die Gegenstände und Kleidungsstücke in eine Biotonne geworfen haben? Wem fiel am Sonntag eine Person in Neugablonz auf, die sich im Auto oder im Freien umzog? Hinweise erbittet die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341/933-0.

