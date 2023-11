Auto fährt in Kaufbeuren dreimal auf Streifenwagen auf

In Kaufbeuren kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Polizeiauto. Der Autofahrer fuhr dem Streifenwagen drei Mal auf.

16.11.2023 | Stand: 13:30 Uhr

In Kaufbeuren ist ein Auto einem Streifenwagen nicht ein- nicht zwei-, sondern gleich dreimal aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag in der Mindelheimer Straße an einer Ampel.

Dort musste der Streifenwagen wegen einer roten Ampel anhalten. Der nachfolgende Autofahrer, ein 87-Jähriger, bemerkte das zu spät und fuhr dem Streifenwagen auf. Als das Polizeiauto etwas nach vorn gerollt war, fuhr der Mann mit seinem Auto ein zweites Mal auf und schob den Streifenwagen leicht vor sich her.

Auto fährt in Kaufbeuren dreimal in Polizeiwagen - Senior erleidet Schock

Als die Beamten danach gerade aussteigen wollten fuhr der 87-Jährige mit seinem Automatikfahrzeug ein drittes Mal auf und schob den Polizeiwagen wieder leicht vor sich her. Dann gelang es einem Beamten, die Handbremse im Auto des 87-Jährigen zu ziehen und den Motor auszuschalten.

Der Unfallverursacher erlitt einen leichten Schock. Die Beamten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der Unfall wurde aus Neutralitätsgründen von einer benachbarten Polizeidienststelle aufgenommen.

