Polizei in Kaufbeuren zu getöteten Kollegen: „Das macht uns sprachlos.“

An der Schweigeminute für die im Kreis Kusel getöten Polizisten beteiligt sich auch die Kaufbeurer Polizei. Stadtpfarrer lässt Glocke läuten.

04.02.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Die Anteilnahme für die im Kreis Kusel getöteten jungen Polizisten ist auch in Kaufbeuren sehr groß, erklärte Polizeichef Markus Ziegler am Freitag. Deshalb nahmen auch alle über 30 anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen es möglich war, am Vormittag an der bayernweiten Schweigeminute teil. Die „menschenverachtende“ Tat „macht uns sprachlos“ und sei mit nichts zu rechtfertigen, sagte Ziegler. Auch Stadtpfarrer Bernhard Waltner zeigte sich solidarisch mit der Polizei und unterstützte das Gedenken persönlich. Zudem ließ er eine Glocke von St. Martin läuten. „Das war sehr würdig“, sagte Ziegler. In Rheinland-Pfalz waren am Montagmorgen eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Polizeioberkommissar bei einer Verkehrskontrolle durch Schüsse getötet worden.

