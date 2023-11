Uneinsichtiger Mann verletzt zwei Polizisten in Kaufbeuren

Hausverbot hatte ein Mann in Kaufbeuren. Als er trotz Polizei-Aufforderung aber nicht gehen will, kommt es zu unschönen Szenen.

15.11.2023 | Stand: 15:51 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Dienstagnachmittag (14.11.2023) in Kaufbeuren zu einem Streit in einem Mehfamilienhaus.

Trotz Hausverbots betrat ein 37-Jähriger ein Gebäude und hielt sich unberechtigterweise dort auf. Die alarmierte Polizei forderte den Mann auf, zu gehen. Laut Polizei weigerte er sich, das Haus zu verlassen.

Kaufbeuren: Mann verletzt zwei Polizisten leicht

Der Mann leistete laut Polizei körperlichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Auch der Mann erlitt leichte Verletzungen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.