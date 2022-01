Neugablonz: Betrunkener beleidigt und bedroht Polizisten

Ein Betrunkener hat am Samstag Polizisten im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz beleidigt und einem Beamten mit dem Tode gedroht.

02.01.2022 | Stand: 13:49 Uhr

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstagvormittag. Anwohner der Straße "Gablonzer Ring" hatten die Beamten verständigt, weil ein betrunkener Mann an der Straße unterwegs war, der dort aber nicht wohnt.

Als die Beamten eintrafen, begann der betrunkene 39-Jährige direkt die Polizisten zu beleidigen. "Zudem wurde ein Beamter mit dem Tode bedroht", heißt es im Polizeibericht. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Da er zuvor eine Wohnungstüre beschädigte, erwarten ihn neben den Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

