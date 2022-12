Polizei Kaufbeuren überführt zwei Frauen der "verbotenen Prostitution"

Im Internet ist die Kripo Kaufbeuren zwei Frauen auf die Schliche gekommen. Sie hatten sexuelle Dienste für Geld angeboten.

06.12.2022 | Stand: 12:29 Uhr

Im November fielen den Ermittlern der Kriminalpolizei Kaufbeuren vermehrt Inserate in einschlägigen Internetportalen auf. Dort boten Frauen gegen Bezahlung ihre sexuellen Dienste in Kaufbeuren an. In der vergangenen Woche überführten die Beamten nach vorheriger Kontaktaufnahme eine 26-jährige Frau der "verbotenen Prostitution".

Am vergangenen Freitag, 2.12.2022, bot eine weitere Frau ihre sexuellen Dienste über das gleiche Portal an. Auch diesmal überführten die Ermittler die Frau.

Bei beiden Damen behielten die Beamten Bargeld in Form einer Sicherheitsleistung ein.