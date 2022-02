Schon wieder hat in Kaufbeuren ein unbekannter Täter Radmuttern an einem Auto gelockert. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt ungewöhnliche Geräusche.

10.02.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Ein Unbekannter hat am Samstagabend die Radmuttern eines Autos gelockert, das auf einem Kiesweg in der Nähe des Bavariarings in Kaufbeuren stand.

Erst während der Fahrt fielen dem Fahrer ungewöhnliche Geräusche und schließlich beim Abstellen die gelockerten Bolzen eines Hinterrades auf. Am Auto entstand kein Schaden. Die Polizei Kaufbeuren bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08341/933-0.

