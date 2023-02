Polizei kontrolliert Anschnallpflicht vor Kindergarten in Baisweil - Kind turnt in Auto herum

In Baisweil hat die Polizei vor einem Kindergarten die Gurtpflicht kontrolliert - insbesondere bei Kindern. Dabei stellten die Beamten fünf Verstöße fest.

07.02.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Die Polizei hat vor einem Kindergarten in Baisweil die Anschnallpflicht kontrolliert. Insgesamt 15 Autos kontrollierten die Beamten, wobei sie fünf Verstöße feststellten. Laut Polizei lag die besondere Aufmerksamkeit dabei auf der Sicherung der Kinder.

In einem Auto war weder der Vater noch die beiden drei- und fünfjährigen Kinder angeschnallt. In einem weiteren Fahrzeug "turnte" ein Zweijähriger während der Fahrt auf dem Rücksitz herum, ein Kindersitz war in dem Auto nicht einmal vorhanden. Auch die Mutter war nicht angeschnallt. Neben Punkten in Flensburg erhalten die betroffenen Autofahrerinnen und -fahrer auch ein Bußgeld. Die Kaufbeurer Polizei kündigt an, die Gurtkontrollen in den kommenden Wochen fortzuführen.

