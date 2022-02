Verkehrsunfall in Kaufbeuren - Drei Verletzte und ein Totalschaden

Nach einem schweren Unfall in der Neugablonzer Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus.

23.02.2022 | Stand: 15:13 Uhr

In der Neugablonzer Straße in Kaufbeuren sind am späten Dienstagabend zwei Fahrzeuge zusammengekracht. Wie die Polizei berichtete, wollte ein 19-jähriger Autofahrer nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrer, der eigentlich Vorfahrt hatte. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte es da Auto des 26-Jährigen auf den angrenzenden Gehweg, wo er laut Polizei eine Ampelanlage komplett aus der Verankerung riss. Der 19-Jährige, dessen Beifahrer und der 26-Jährige wurden jeweils leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Beiden Unfallfahrzeuge hatten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der Polizei zufolge fiel aufgrund des Zusammenstoßes mit der Ampel die Anlage an der kompletten Kreuzung aus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Neugablonzer Straße für rund eine Stunde zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

