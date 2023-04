Zwei Autos holte sofort der Abschleppdienst ab

Die Polizei hat wieder die Poser- und Tuner-Szene im Allgäu kontrolliert. Einige Fahrer hatten ihre Autos unerlaubt umgebaut - einer nutzte sogar eine Attrappe.

20.04.2023 | Stand: 14:15 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei in Kaufbeuren erneut mehrere Fahrer aus der Poser- und Tunerszene kontrolliert. Drei Autos hatten laut Polizeibericht keine gültige Betriebserlaubnis mehr. Bei einem Golf GTI, einem Mercedes CL und einem Honda Accord stellten die Beamten fest, dass die Autos nicht mehr auf der Straße fahren durften. Der Grund: die Reifen, die nicht mit den Rädern kombiniert werden dürfen.

Gurtattrappe in Golf in Kaufbeuren entdeckt

In dem Golf fanden die Beamtinnen und Beamten außerdem eine Attrappe: Mit dieser musste sich der Fahrer nicht anschnallen und im Auto ertönte keine Gurt-Warnung. Einen anderen Golf GTI musste der Fahrer gleich stehenlassen, ihn nimmt jetzt ein Gutachter unter die Lupe. Es lag nicht nur an den Rädern, die gegen den Radlauf stießen und einer Batterie, die im Motorraum nicht befestigt war. Das Auto verlor so viel Öl, dass sich in kurzer Zeit eine Pfütze auf der Straße bildete und das Auto hätte brennen können. Deshalb rückte der Abschleppdienst an.

Zum Thema Tuning-Szene in der Region: Polizei kontrolliert im Allgäu wieder die Poser- und Tuning-Szene

Polizei entdeckt fünf Mängel an Audi in Kaufbeuren

Auch einen Audi A3 musste die Polizei abschleppen lassen. Der Fahrer durfte nicht mehr weiterfahren, weil der Auspuff viel zu laut eingestellt war. Die Beamtinnen und Beamten entdeckten noch mehr: eine Vorrichtung, die den Turboladedruck steigern sollte und aus der Halterung gebrochene Frontscheibenwerfer. Weil zusätzlich die Abdeckung des Motorraumes auf der Straße schleifte und die Windschutzscheibe im Blickfeld des Fahrers zerbrochen war, muss ein Gutachter den Audi untersuchen.

Alle Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie immer hier.