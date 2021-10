Post-Parade in Kaufbeuren: So feiern Zusteller die Hochzeit ihres Kollegen

Die Post ist da! In Kaufbeuren rollen die knallgelben Transporter zahlreich durch die Altstadt. Die Zusteller lassen ihren Kollegen hochleben.

09.10.2021 | Stand: 12:26 Uhr

Großer Bahnhof vor dem historischen Rathaus in Kaufbeuren: Annähernd 20 Post-Fahrzeuge rollten an Kathrin Lucke und Chris Schreiber vorbei, die soeben im Standesamt den Bund fürs Leben geschlossen hatten. Wenn ein Kollege sich traut, will das schließlich gebührend gefeiert werden.

Die knallgelben Transporter – teils mit Ballons geschmückt, teils mit scheppernden Blechdosen am Heck. Zahlreiche Passanten verfolgten Post-Parade und applaudierten.

Aufstellung für die Post-Parade in einer Seitenstraße. Bild: Lucke

Post-Hochzeit in Kaufbeuren: Auch Oberbürgermeister Bosse schmunzelt

Vor der Rathaustreppe das Brautpaar, umhüllt von tausenden Seifenblasen. Weshalb sich Oberbürgermeister Stefan Bosse amüsiert die Frage stellte, wer den 10.000 Pakete Waschmittel fürs Rathaus bestellt habe. Danach gab’s dann noch ein Gruppenfoto von den beiden Frischvermählten inmitten ihrer Kollegen, die natürlich stilecht in Arbeitsklamotten posierten.

Die Kollegen mit dem Brautpaar vor der Rathaustreppe. Bild: Lucke

Heiraten in Kaufbeuren ist beliebt. Hin und wieder werden die Trauungen auch zu einer regelrechten Attraktion. Erst kürzlich traten ein Feuerwehrmann und seine große Liebe vor den Standesbeamten. Am Rathaus fuhr ein Leiterwagen der Freiwilligen Feuerwehr Kaufbeuren auf und beförderte das Paar im Rettungskorb in den siebten Himmel.