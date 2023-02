Prägendes einer Ära: Trauergottesdienst für Pfarrer Gerhard Lederle in Kaufbeuren

Mit einem Gottesdienst erinnert die Pfarrei Heilige Familie an den verstorbenen Pfarrer Gerhard Lederle. Was das Wirken des Geistlichen in Kaufbeuren prägte.

Von Allgäuer Zeitung Redaktion

06.02.2023 | Stand: 04:45 Uhr

Bei einem Gedenkgottesdienst ist an das 25-jährige Wirken des verstorbenen langjährigen Priesters der Pfarrei Heilige Familie, Gerhard Lederle, erinnert worden. In seiner Predigt ging Stadtpfarrer Bernhard Waltner auf das Tagesevangelium von der Bergpredigt ein, die zu dem Verstorbenen passe, der ein leidenschaftlicher Bergsteiger war. Auch erinnerte Waltner an seine persönlichen Begegnungen mit Lederle, der - schon im Rollstuhl sitzend - immer gerne nach Kaufbeuren kam, um die Gottesdienste zum Abschluss der Orgelrenovierung, zum 50. Weihejubiläum der Kirche und zu seinem goldenen Priesterjubiläum mit zu zelebrieren.

