Nachfolger sagt ab: Praxisübernahme in Oberostendorf gescheitert

Potenzieller Nachfolger des Oberostendorfer Hausarztes Dr. Rainer Albrecht sagt ab. Auch für den Bürgermeister kam die Nachricht vom Rückzieher überraschend.

17.09.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die schlechte Nachricht verkündete Bürgermeister Helmut Holzheu erst am Ende der jüngsten Sitzung des Oberostendorfer Gemeinderats: Der Weiterbestand der Hautarztpraxis in der Gemeinde steht wieder auf der Kippe. In den Bürgerversammlungen hatte sich Holzheu kürzlich noch darüber gefreut, dass Dr. Rainer Albrecht einen Nachfolger für seine Landarztpraxis gefunden und mit ihm gemeinsam eine Übergangslösung konstruiert hatte. Jetzt hat er sich unmittelbar vor der Vertragsunterzeichnung zurückgezogen.