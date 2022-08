Premiere im Nebel - Levin Saveur erstmals beim Berglauf dabei

12.08.2022 | Stand: 06:06 Uhr

Die meisten bayerischen Nachwuchs-Leichtathleten befinden sich derzeit in der Saisonpause, genießen ein paar Wochen freie Zeit fernab von Trainingsplänen und Wettkämpfen. Doch Levin Saveur vom TV Kaufbeuren hatte Lust, „mal was Neues auszuprobieren“. Und so lief er beim 20. Tegelberglauf in Schwangau als jüngster Teilnehmer seinen ersten Berglauf-Wettbewerb.

Nebel im Tal

Im Rahmen der traditionellen Veranstaltung wurden heuer auch die bayerischen Berglauf-Meisterschaften 2022 in allen Altersklassen ab U18 ausgetragen. Levin Saveur, derzeit noch 14 Jahre alt und somit U16-Athlet, durfte für diesen Wettbewerb in die U18 hoch melden. Der Start im Tal fand noch bei starker Bewölkung statt, doch schon bald ging es durch dichten Nebel bis ins Ziel an der Bergstation der Tegelbergbahn. Es galt insgesamt acht Kilometer und 900 Höhenmeter zu überwinden.

Acht Sekunden und vier Jahre Unterschied

Der Kaufbeurer Nachwuchsläufer ging den Lauf motiviert an und kam im Ziel mit der hervorragenden Zeit von 50:20,0 Minuten als 24. des Gesamtklassements an. Dies bedeutete zugleich Rang zwei in der Altersklasse U18 und den bayerischen Vize-Meistertitel im Berglauf. Der Abstand zum ein Jahr älteren U18-Meister betrug dabei nur knappe acht Sekunden.

Da kann noch mehr kommen

Sehr zufrieden mit dem Verlauf seines ersten Bergrennens und der Silbermedaille zeigte Levin Saveur sich zuversichtlich, dass dies nicht sein letztes Bergrennen gewesen sei. In den nächsten Tagen werden aber keine Laufschuhe geschnürt, sondern die freie Zeit genossen.