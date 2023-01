Premiere in der DEL - Paul Mayer läuft erstmals in der Bundesliga auf

Der frühere ESVK-Nachwuchsspieler Paul Mayer ist erstmals für die Adler Mannheim in der Bundesliga aufgelaufen. 12.500 Zuschauer schauen zu.

Es war ein aufregendes vergangenes Wochenende für den erst 17 Jahre alten Eishockeyspieler Paul Mayer. Im Sommer war er aus dem Nachwuchs des ESV Kaufbeuren nach Mannheim zu den Jungadlern gewechselt, wohl auch, weil ihm Einsätze beim in der DEL spielenden Profi-Team in Aussicht gestellt wurden. Am Sonntag war es dann so weit. Erstmals tauchte der Name Paul Mayer im Line-Up der Adler auf. „Ich war enorm aufgeregt, auch weil es so kurzfristig kam“, erinnert sich der Sohn von Ex-ESVK-Profi Stefan Mayer.

Einen Tag vor dem Spiel gibt der Trainer Bescheid

Erst am Tag zuvor hatte er vom Trainerteam erfahren, dass nun sein DEL-Debüt ansteht. „Ich habe mich unheimlich gefreut, vor 12.500 Zuschauern zu spielen, und wollte meine Sache natürlich gut machen“, sagt der Youngster. Auf drei Wechsel kam er in dem Spiel gegen Düsseldorf, das Mannheim letztlich in der Overtime mit 2:3 verlor. Mayer stand in dem Match 90 Sekunden auf dem Eis. Das Feedback vom Trainerteam sei gut gewesen. Als „solide“ seien seine ersten Momente im DEL-Geschäft eingestuft worden, berichtet der 17-Jährige, der sich in Mannheim nun pudelwohl fühlt.

In der DNL inzwischen schon gut angekommen

Im Sommer war er erst etwas später zum dortigen U20-Team gestoßen, weil er in Kaufbeuren noch die Realschule abgeschlossen hat. „Ich wurde dann aber super aufgenommen“, erinnert er sich an die ersten Tage bei den Jungadlern. 26 Mal spielte er bis dato für die Mannheimer U20 in der Division I der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL), darunter auch mehrmals gegen seinen Ex-Klub ESVK. Mit 15 Vorlagen und sechs eigenen Toren machte er dort auf sich aufmerksam. „Mit der DNL-Saison bin ich recht zufrieden“, sagt Mayer, der aber von Leistungsschwankungen im zurückliegenden Herbst berichtet. Die Konstanz habe ihm damals gefehlt, nun aber laufe es.

Zwei weitere Kaufbeurer sind schon da

Was ist in Mannheim anders als im ESVK-Nachwuchs? Mayer beobachtet einen größeren Konkurrenzkampf und mehr Trainingseinheiten am Vormittag, die möglich sind, weil mit Schulen kooperiert wird. „Wir arbeiten hart, sechs bis sieben Mal pro Woche auf dem Eis,“ sagt Mayer – dazu komme Off-Ice-Training. Und Mayer ist immer mal wieder auch bei den Übungseinheiten der Profis dabei – dort, wo sich die Kaufbeurer Markus Eisenschmid und Tim Wohlgemuth schon etabliert haben. Nein, einen allzu engen Kontakt zu den anderen Kaufbeurern habe er nicht, obwohl sie ihm angeboten hätten, dass er sich jederzeit melden könne. „Als Junger will man so gestandenen Spielern aber nicht auf die Nerven gehen“, gibt sich Mayer noch vorsichtig.

Im April geht es zur U18-WM

Bis er zu den gestandenen Spielern zählen wird, wird es noch dauern – den ersten DEL-Sekunden zum Trotz. Sein Blick richtet sich ohnehin wieder auf sein Butter-und-Brot-Geschäft – auf die U20. In den im Frühjahr anstehenden Play-offs will das Team weit kommen. Ein „großes Ziel“ nennt es Mayer: Nicht weniger als die Meisterschaft soll am Ende gewonnen werden. Und dann wird er im April den Bundesadler auf der Brust tragen, bei der U18-WM. „Ich möchte eine gute Weltmeisterschaft spielen“, sagt er. Somit hat Mayer eigentlich schon genug vor. Und Kaufbeuren? Ja, das vermisse er durchaus „ab und an“.