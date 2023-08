Pride Week geht in die dritte Runde: Parade, Festival und Diskussion in Kaufbeuren

Bald wird Kaufbeuren wieder zum Mittelpunkt der queeren Szene im Allgäu. Mit Blick auf die Landtagswahl gibt es konkrete politische Forderungen.

14.08.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Im dritten Jahr in Folge darf man fast schon von einer Tradition sprechen: Regenbogenfahnen sollen am 2. September wieder in der Kaufbeurer Altstadt flattern. Dann wird dort das große Finale der diesjährigen Allgäu Pride Week gefeiert – wie schon 2022 mit einer bunten Parade, die am Zollhäuschen startet, durch die Altstadt zieht und mit einer Kundgebung vor dem Rathaus in der Kaiser-Max-Straße abschließt.

