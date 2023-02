Rathaussturm: Prinzenpaar in Pforzen entmachtet den Bürgermeister

Beim Rathaussturm in Pforzen wollten die Fastnachter als venezianisches Karnevalsvolk den Bürgermeister entmachten. Der lies sich jedoch lange nicht blicken.

17.02.2023 | Stand: 18:45 Uhr

Der Besuch kam von weit her beim Rathaussturm in Pforzen: Unter dem Motto „Karneval in Venedig“ reiste der Hofstaat der Fastnachtszunft Burgenstadl an, um den Bürgermeister bis Aschermittwoch zu entlassen. Angeführt vom Musikverein in Pforzen zog die Garde am Freitag mit kunstvollen Masken in schwungvoller Flügelform gemeinsam mit dem Prinzenpaar zum Rathaus. Der Elferrat fuhr in einer venezianischen Gondel vor.

„Da sind wir nun also. Gekommen vom Markusplatz zum Herbertsplatz“, sagte Zunftpräsidentin Carolin Schmid. Es seien fast so viele Menschen da, wie im Hochsommer in Venedig, stellte Zunftschreiber Daniel Sprotte fest. „Aber zum Glück nicht so viele Tauben.“

Bürgermeister Herbert Hofer weit und breit nicht zu sehen

Das venezianische Karnevalsvolk habe eine Einladung von Bürgermeister Herbert Hofer erhalten, hieß es. Der war aber weit und breit nicht zu sehen und öffnete auch auf Klingeln nicht. Während die Menge auf das Gemeindeoberhaupt wartete, überlegte der Elferrat, wo sich Hofer aufhalten könnte. Etwa beim Udo-Info-Pavillon? Von dem Menschenaffen habe der Bürgermeister ihnen viel erzählt. Das Dorf sei Dank Udo die „Wiege der Menschheit“. Wegen der „Udo-Millionen“ werde das Dorf bald im Geld schwimmen.

Auch das Baugebiet an der Kemptener Straße geriet in den Fokus. „Die Wertach ist künftig nur noch für Millionäre erlebbar. Da entsteht doch so ein neues Nobelviertel mit edlen und sauteuren Häusern“, sagte Schmid.

Das Prinzenpaar entmachtet den Bürgermeister

Als die Karnevalsgesellschaft durstig wurde und nicht mehr länger auf den Bürgermeister warten wollte, stürmte sie das Rathaus. Endlich kam Hofer, ebenfalls in venezianischer Karnevalskleidung und einer Maske mit langer spitz zulaufender Nase. Um den Durst zu stillen, spendierte er eine Runde Sekt an das venezianische Volk.

Prinzessin Clara I. und Prinz Michael I. verkündeten ihre Übernahme des Machtzentrums der Gemeinde und die Entmachtung des Bürgermeisters bis Aschermittwoch. Gemeinsam mit Hofer drehte das Prinzenpaar zum Lied „Bello e Impossibile“ von Gianna Nannini einige Runden in der Gondel.

Die Garde begeistert mit akrobatischem Können

Unter viel Applaus tanzte das Prinzenpaar den Walzer, die Garde begeisterte mit ihrem akrobatischen Können.

Damit war der Rathaussturm vollbracht und die Menge feierte auf der Straße weiter. Später werde die Karnevalsgesellschaft auch noch im Feuerwehrhaus feiern, verkündete Schmid.