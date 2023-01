Pro und Contra: Braucht der Bärensee bei Kaufbeuren eine Aufwertung als Freizeitgelände?

Der Bärensee ist das Naherholungsgebiet Kaufbeurens. Derzeit wird wieder darüber diskutiert, ob und wie das Areal als Ausflugsziel aufgewertet werden soll.

26.01.2023 | Stand: 18:36 Uhr

Seit Jahren wird immer wieder kontrovers diskutiert, ob der Bärensee bei Kaufbeuren als Naherholungsgebiet für die Bürgerinnen und Bürger aufgewertet werden soll. Auch unsere Autorinen Jessica Stiegelmayer und Katharina Gsöll sind geteilter Meinung.

Freizeitmöglichkeit in der nahen Umgebung

Pro – von Jessica Stiegelmayer:

Wenn es darum geht, den Bärensee als Naherholungsgebiet aufzuwerten, scheint die Angst groß zu sein – vor zugeparkten Wegen, rücksichtslosen Ausflüglern und Baggern, die anrollen, um die Natur zu zerstören. Deswegen lautete die Devise bislang: Lieber alles so lassen, wie es ist. Doch dadurch lässt sich Kaufbeuren die Chance entgehen, neue Ideen für das Areal zu entwickeln. Und zwar solche, die den Naturschutz und die Interessen der Anwohner berücksichtigen.

Aus der idyllischen Landschaft soll ja kein Wasserpark werden, der die Massen anzieht. Sondern ein Ort, an dem sich viele Bürger und Bürgerinnen wohlfühlen. Zurzeit steuern viele Kaufbeurer in ihrer Freizeit lieber Seen in der Umgebung an, weil die eben besser erschlossen sind. Das ist schade, zumal sich viele Menschen dafür ins Auto setzen. Der Bärensee wäre für die Stadtbewohner leicht mit dem Fahrrad erreichbar.

Auf dem Areal Angebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen, bei denen sie die Natur besser kennen und schätzen lernen, wie es einst die Generation KF vorschlug, ist eine schöne Idee. Darauf lässt sich aufbauen, beispielsweise mit Sitzmöglichkeiten, die sich in die Landschaft einfügen, oder einem Kunstweg. Es muss ja nicht gleich ein Rundweg mit Querung über den See sein. Vieles wäre denkbar, man müsste nur darüber reden.

Die Natur ist Attraktion genug

Contra – von Katharina Gsöll:

Rundweg, Schwimmbrücke, Seebühne, am besten auch noch eine Wasserrutsche und ein Tretbootsteg mit Biergarten – scheinbar hat sich der Mensch so weit von der Natur entfremdet, dass er dort ohne Unterhaltungsprogramm nichts mehr mit sich anzufangen weiß. Und ohne Themenwege mit Sitzgelegenheiten und Info-Tafeln findet er sich dort wohl auch nicht mehr zurecht.

Muss denn Naherholung immer gleich zum Event werden? Die Natur fasziniert doch in ihrem ursprünglichen Zustand am meisten. Natürlich ist das Areal am Bärensee ohnehin nicht mehr wild und unberührt. Aber es zu einem Freizeitpark umzugestalten, macht es vor allem für Menschen attraktiver, die sich oft wenig achtsam in der Natur verhalten. Und auch nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto oder Motorrad anreisen. Lärmbelästigung, Parkchaos und Vermüllung sind da vorprogrammiert. Die Sorge der Hirschzeller, vom Ausflugsverkehr im wahrsten Sinne des Wortes überrollt zu werden, ist also durchaus nachvollziehbar.

Wer sich wirklich in der Natur erholen möchte, braucht keine zusätzlichen Attraktionen. Das gilt vor allem für Kinder – gerade sie entdecken doch im Wald, am Ufer und auf Wiesen oft noch spannende Dinge, für die wir Erwachsenen längst den Blick verloren haben.

Der Bärensee als Naherholungsgebiet? Lesen Sie hier, welche Vorschläge die Stadtratsfraktion Generation KF macht.