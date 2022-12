Pro und Contra: Soll Radeln in der Kaufbeurer Fußgängerzone erlaubt werden?

In der Kaufbeuer Fußgängerzone soll das Radeln ab Frühjahr erlaubt werden. Unsere Autoren diskutieren das Für und Wider.

13.12.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Zunächst für ein Jahr will der Kaufbeurer Stadtrat das Radeln in der Fußgängerzone erlauben. Danach soll Bilanz gezogen werden. Ist die Idee abgefahren oder durchgedreht? Darüber diskutieren Alexander Vucko und Renate Meier.

Mehr Leben in die Altstadt bringen

PRO: Radler kamen in der Gedankenwelt der Verkehrsplaner lange gar nicht vor. Für Autofahrer steht in Kaufbeuren eine Osttangente zur Verfügung, deren Vollendung noch immer nicht ganz vom Tisch ist. Passanten dürfen sich in ihrem Reservat, der Fußgängerzone, ungestört bewegen. Radfahrern müssten nach dieser Denkart eigentlich ein eigenes, vollkommen getrenntes Verkehrssystem zur Verfügung stehen. Leider auch heute eine absurde Vorstellung in der engen Altstadt, die für Radfahrer auf bestimmten Verbindungen schlicht eine Barriere darstellt.

Es ist also gut und richtig, die Fußgängerzone endlich für ein rücksichtsvolles Miteinander zu öffnen. Wenn die Radfahrer dort so langsam unterwegs sind, wie das neue Radwegekonzept in Kaufbeuren umgesetzt wird, droht ohnehin wenig Gefahr. Aber natürlich wird es schwarze Schafe geben. Radl-Rambos müssen über die soziale Kontrolle oder Bußgelder zur Vernunft gebracht werden. Abseits der verkehrstechnischen Diskussion hat diese Entscheidung einen weiteren Aspekt, der ihr echten Charme verleiht: Die Altstadt dürfte für mehr Menschen attraktiver werden.

Mit der Gemütlichkeit ist es dann vorbei

CONTRA: Die Fußgängerzone ist der einzige Bereich in der Innenstadt, in dem man gemütlich Bummeln und auch mal vor sich hin träumen kann, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer achten zu müssen. Gerade in der warmen Jahreszeit ein echter Genuss. In Ruhe die Auslagen betrachten, dazu vielleicht ein Eis schlecken, sich einen Espresso im Café gönnen - Entspannung und Lebensqualität pur. Damit könnte es schnell vorbei sein, wenn die gute Stube der Innenstadt für Radler frei gegeben wird. Denn leider gibt es nicht nur rücksichtsvolle und vernünftige Menschen, die sich an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit halten werden. Schon jetzt sind in der Innenstadt genügend Radl-Rambos zu beobachten, die schnell mal vom Gehweg aus über die Straße schießen, wenn die Fußgängerampel grün zeigt – auch wenn Schieben vorgeschrieben ist. Wenn diese Zeitgenossen künftig auch noch durch die Fußgängerzone jagen, ist es dort mit der Gemütlichkeit vorbei. Sicher gibt es Zeiten, in denen die Altstadt nicht sehr belebt ist. Dass es sich dann anbietet zu radeln statt zu schieben, ist einzusehen. Doch braucht es dafür wirklich eine generelle Freigabe?