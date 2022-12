Prostitution in Kaufbeuren: Wie sich das Rotlichtmilieu wandelt

Während der Corona-Pandemie hat sich die Prostitution geändert. Viele Angebote gibt es jetzt online. Auch in ländlichen Gegenden breitet sich Sexarbeit aus.

16.12.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Prostitution ist nicht nur in Großstädten ein Thema, auch in dörflich geprägten Gebieten hat die Sexarbeit zugenommen. Unter anderem gibt es inzwischen viele Online-Angebote. Das wirkt sich auch auf die illegale Prostitution aus, laut Polizei sprecher Holger Stabik sind die Fallzahlen stark gestiegen. Während es demnach bis 2017 jährlich etwa zwei Dutzend Anzeigen gab, waren es 2020 knapp 100 im Präsidium, das für das Gebiet zwischen dem Oberallgäu und Neu-Ulm zuständig ist.

Prostitution auf Online-Portalen

Auch in Kaufbeuren und im Ostallgäu zeichnet sich dieser Anstieg ab. Erst kürzlich wurden in der Wertachstadt zwei Frauen von der Polizei überführt. Diese Entwicklung erklärt sich Stabik durch die Corona-Pandemie. Da Bordelle in Lockdown-Zeiten geschlossen blieben, hätten sich einige Prostituierte illegale Wege gesucht, ihrer Arbeit nachzugehen, indem sie sich auf entsprechenden Internetportalen anmeldeten.

Durch die Verbreitung sexueller Dienstleistungen auf Online-Portalen gebe es Prostitution auch immer häufiger in ländlichen Gebieten wie dem Ostallgäu. Dort gehe es dann darum, anonyme Örtlichkeiten zu finden, schildert Stabik.

Prostitution ist gesetzlich in Städten mit einer Einwohnerzahl von unter 30.000 nicht erlaubt. Ab dieser Zahl können die Kommunen selbst entscheiden. In der Umgebung ist die Sexarbeit in Neu-Ulm und Kempten gestattet. Bei einem Erstverstoß wird illegale Prostitution laut Stabik als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Der Gesetzgeber will vor allem Hintermänner bestragen

Wer mehr als einmal gegen das Gesetz verstößt, begeht eine Straftat und kann somit bis zu sechs Monaten Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe erhalten. „Der Gesetzgeber will Menschen, die sich prostituieren, nicht intensiv kriminalisieren“, sagt Stabik. Man wolle vor allem die Hintermänner bestrafen.

Denn die wenigsten Frauen prostituierten sich freiwillig. Viele fingen wegen der wirtschaftlichen Lage mit der Sexarbeit an. Einige werden auch unter einen falschen Vorwand aus dem Ausland gelockt. „Ihnen wird zum Beispiel ein Job in der Gastronomie oder als Model versprochen“, sagt Stabik. „Sie unterschreiben Verträge, an die sie jahrelang gebunden sind, ihre Pässe werden ihnen abgenommen.“

Lover-Boy-Methode macht Frauen emotional von ihrem Partner abhängig

Außerdem gebe es die sogenannte Lover-Boy-Methode. Dabei isoliert ein vermeintlicher Geliebter eine Frau schleichend von ihrem sozialen Umfeld, bis sie irgendwann emotional von ihm abhängig ist. Dann zwingt er sie zur Prostitution. Auffällig sei, dass viele Sexarbeiterinnen in jungen Jahren körperliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch erfahren haben.

Aufmerksam auf illegale Prostitution wird die Polizei meist auf zwei Wegen: Zum einen durch eigene Nachforschungen, bei denen im Internet nach Annoncen gesucht wird. Zum anderen durch Hinweise von Menschen, die beispielsweise ein reges Kommen und Gehen von Männern bei ihrer Nachbarin melden.

An Zuhälter zu gelangen sei sehr schwierig

An etwaige Zuhälter zu gelangen, sei aber meist sehr schwierig. Oft vermute die Polizei die Existenz eines solchen Hintermannes, könne sie aber selten nachweisen. Verdächtig seien Frauen, die kaum Deutsch sprechen, aber online trotzdem einwandfrei mit ihren Freiern kommunizieren.

Doch die Prostituierten verschwiegen einen Zuhälter häufig aus Angst. In seltenen Fällen werden gegen die Hintermänner Verfahren eingeleitet. 2021 seien es gerade einmal 215 in ganz Deutschland gewesen, welche auch teilweise wieder eingestellt wurden. Bei den Frauen aus Kaufbeuren vermutet die Polizei zwar keine Zuhälter. Wirklich sicher könne sie sich aber nie sein.

Hilfe für Betroffene: Notruf- und Beratungsstelle für Opfer sexueller Gewalt in Kaufbeuren, Telefon 08341/ 9080131.