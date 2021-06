Protest mit roten Drachen in Kaufbeuren

Mehrere Initiativen protestieren am Samstag in Kaufbeuren gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Was die Initiatoren vorhaben.

03.06.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Elias lebt gefährlich. Der junge Afghane wurde 2018 als 18-Jähriger in seine alte Heimat abgeschoben. „Er war integriert, Berufsschüler, Klassensprecher“, erinnert sich Günter Kamleiter vom Asylkreis Kaufbeuren, der den jungen Mann damals betreute. Nachdem Elias einst ohne seine Eltern nach Deutschland geflüchtet war, zerbrachen mit der Abschiebung viele Lebensträume. Seine Berichte seien erschütternd, sagt Kamleiter. „Er hofft, eines Tages nach Deutschland zurückkehren zu können.“ Schicksale wie diese sind für den Asylkreis Kaufbeuren Anlass, am Samstag, 5. Juni, in der Kaufbeurer Altstadt eine Aktion gegen Abschiebungen nach Afghanistan zu veranstalten.