Tausende Euro für verstopften Abfluss - vermeintliche Reparatur landet vor Gericht

17.02.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Weil sein Küchenabfluss verstopft war, hat ein älterer Mann aus Halblech eine ortsansässige Firma angerufen. Daraufhin sind Mitarbeiter eines größeren Betriebs mit Hauptsitz in Hessen zu ihm gekommen. Für das Abfluss-Problem haben sie keine Lösung gefunden, dafür ein anderes Rohr saniert, Pflastersteine weggerissen und mehrere Tausend Euro berechnet – einen Großteil davon hat der Ostallgäuer sogar bezahlt. Bandenmäßiger Betrug lautete der Vorwurf, wegen dem sich nun drei Männer vor dem Amtsgericht Kaufbeuren einfanden.

Geschäftsführer lässt vor Gericht mitteilen, er habe mit den Aufträgen nichts zu tun

Zwei der Angeklagten (beide 32) sind als Rohrreiniger bei der Firma angestellt und arbeiteten im November 2019 in Halblech. Außerdem war der 47-jährige Geschäftsführer vor Gericht. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, er sei für den operativen Teil zuständig, habe mit den Aufträgen nichts zu tun und kenne die anderen beiden Angeklagten lediglich vom Abschluss ihres Arbeitsvertrags. Vom Sachverhalt habe er erst im Zuge eines Zivilverfahrens erfahren. Der Halblecher klagte, kurz bevor er verstarb, sein bezahltes Geld ein. Die Summe erhielt dann seine Erbin.

Im jetzigen Strafverfahren bestritten die beiden Angeklagten den Tatvorwurf, dass sie banden- und gewerbsmäßig betrogen haben. Ein Angeklagter sei am ersten Arbeitstag vor Ort gewesen und habe, da er die Verstopfung der Küchenspüle nicht lösen konnte, dem Hausherrn die Sanierung beziehungsweise den Tausch des Abflussrohrs empfohlen und einen pauschalen Preis in Höhe von 2000 Euro veranschlagt.

Rohrreiniger saniert bei Haus in Halblech falsches Abflussrohr

Am Folgetag sei der andere Angeklagte erschienen. Im Keller habe er eine Leitung entdeckt, die mit Steinen und Sand verdreckt war und diese saniert. Da es sich dabei nicht um die Küchenleitung handelte, sei das Problem durch die Arbeit nicht behoben worden. „Ich habe mich geirrt“, sagte er über seine Wahl der sanierten Leitung. Trotzdem habe er eine noch höhere Summe erhoben als sein Kollege am Vortag. Der Hausbesitzer zahlte die 8000 Euro teure Rechnung mit 5500 Euro an.

Die Schilderungen der Arbeiten warfen beim vorsitzenden Richter Fragen auf – wieso Geld verlangt wurde für etwas, das falsch gemacht und gar nicht beauftragt war. Eine andere Firma habe die Verstopfung schließlich innerhalb einer halben Stunde zum Preis von 135 Euro beseitigt. Die Erklärungen drehten sich im Kreis, sodass zwischenzeitlich gar von einer Ortsbegehung die Rede war.

Zwei Angeklagte wegen Betruges zu Geldstrafen verurteilt

Dann wurde die Verhandlung für eine Besprechung unterbrochen. Hinterher die Wende: Ein bandenmäßiger Betrug könne nicht nachgewiesen werden, die beiden angeklagten Rohrreiniger gaben jedoch einfachen Betrug zu. Beim Strafmaß entsprachen die Richter dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft: Einer der Männer – mit bisher lupenreinem Strafregister – erhielt eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen á 30 Euro. Da der andere Angeklagte bereits einschlägige Einträge hat, bekam er 120 Sätze á 35 Euro. Die Indizien deuten, so der Richter, zwar auf einen bandenmäßigen Betrug hin – dieser könne jedoch nicht nachgewiesen werden. Deshalb wurde der Geschäftsführer freigesprochen.

