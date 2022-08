Koch als Hochstapler? 50-Jähriger wollte mit gefälschten Zeugnissen Karriere machen

Ein 50-Jähriger legt bei Bewerbung im Ostallgäu gefälschte Dokumente vor und ist in dubiose Geschäfte verwickelt. Welche Version der Angeklagte vor Gericht hat.

16.08.2022 | Stand: 13:53 Uhr

Ein gelernter Koch und Einzelhandelskaufmann wollte offenbar in gehobene und gut dotierte Positionen in der Hotelbranche kommen und soll sich deshalb zwischen 2016 und 2020 wiederholt als Hochstapler betätigt haben. Unter anderem gab sich der heute 50-Jährige bei einer Hotelgruppe als geprüfter Küchenmeister und Diplom-Betriebswirt aus und wurde dann auch als Führungskraft eingestellt. Zum Beleg seiner Qualifikationen hatte er seiner Bewerbung Dokumente beigefügt, die sich später als Totalfälschungen entpuppten. Dass diese Urkunden und zwei an andere Firmen versandte Arbeitszeugnisse falsch waren, räumte der mittlerweile in Niedersachsen lebende Angeklagte jetzt vor dem Kaufbeurer Amtsgericht ein. Er bestritt aber jede eigene Beteiligung an deren Herstellung und Gebrauch.

