Quartett holt drei Medaillen - Taekwondo Team beim Technikcup

Das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren ist beim Technikcup erfolgreich. Comeback von Hannah Zimmermann bei den Senioren. Raphael Hafemnmaier tritt solo und im Duo an.

08.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Beim offenen Technikcup 2023 nahm das Taekwondo Team Buron Kaufbeuren (TTBK) mit vier Startern teil. Sarah Speiser, Raphael Hafenmaier, Anna Paul und Hannah Zimmermann nutzen dieses Turnier als Vorbereitung für die im Dezember anstehende Schwarzgurtprüfung.

Neues Regelwerk mit Fähnchen

Die bayerische Taekwondo Union (BTU) veränderte im Vorfeld das Regelwerk: Das Bewertungssystem wurde verändert, um es für die Zuschauer attraktiver zu gestalten. Bisher wurden die Techniker mit dem Cut Off System, ähnlich dem Punktesystem im Eiskunstlauf, bewertet. Diesmal kam das Single Elimination System zum Einsatz. Dabei treten zwei Sportler gegeneinander an – der bessere kommt eine Runde weiter. Die Herausforderung war nicht nur für Athleten, sondern auch für die Kampfrichter größer als gedacht. Auf Kommando hoben fünf Punktrichter ein rotes oder blaues Fähnchen hoch, die Mehrzahl der Fähnchen gewann den ersten Lauf. Nach dem zweiten Lauf erfolgte das gleiche Prozedere – wer zuerst zwei Läufe gewonnen war, kam eine Runde weiter.

Raphael Hafenmaier überzeugt

Anna Paul musste sich in einem starken Teilnehmerfeld bereits in Runde eins geschlagen geben, für Sarah Speiser kam das Aus im Viertelfinale. Eine konstant gute Leistung zeigte Raphael Hafenmaier, er musste sich lediglich im Finale dem amtierenden bayerischen Meister Dustin Seybold (Altdorf) geschlagen geben und belegte Rang drei. Im Paarlauf mit Sarah Speiser holte der Gymnasiast Silber: Die beiden mussten sich nur den bayerischen Meistern Seybold/Franke (Altdorf) geschlagen geben.

Debüt von Hannah Zimmermann bei den Senioren

Nach langer Wettkampfpause ging die zweifache bayerische Jugendmeisterin Hannah Zimmermann zum ersten Mal in der Seniorenklasse an den Start. Nach einem erfolgreichen Start im Achtelfinale gegen Leonie Hintermayr (Post SV München), traf die 18-Jährige auf Laura Heinrich (Donau-Lech-Iller) – die derzeit Hochschul-Vizeeuropameisterin und amtierende deutsche Hochschulmeisterin ist. Heinrich präsentierte sich in beeindruckender Form und ließ Zimmermann keine Chance. Besser lief es im Paarlauf mit Dominik Brenner (VFL Buchloe). Obwohl beide im Vorfeld nur einmal zusammen trainiert hatten, harmonierten sie: Im Halbfinale schlugen sie knapp, aber verdient das Paar vom TSV Neubiberg. Im Finale mussten sie sich lediglich dem Landestrainer und bayerischen Meistern Sebastian Seibold und Sophie Spät geschlagen geben, aber sicherten sich verdient die Silbermedaille.

Trainer mit drei Medaillen zufrieden

Somit holte sich das TTBK zweimal Silber im Paarlauf und einmal Bronze im Einzel. Mit den Leistungen waren Formentrainer Maik Niepelt und Vereinsvorsitzende Michaela Zimmermann zufrieden. Im Vordergrund stehen nun Vorbereitungen von fünf Fächern für die Danprüfung in Dachau.