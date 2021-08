Rückblick auf ein schillerndes Jahrzehnt

Bei der aktuellen Sonderschau in der Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie dreht sich alles um die 80er Jahre. Was in Neugablonz zu sehen ist.

15.08.2021 | Stand: 06:30 Uhr

So manche Besucherin und so mancher Besucher hätte wohl auch das eine oder andere Exponat beisteuern können, wenn er lange genug in Keller oder Dachboden gekramt hätte. Genau das macht den Reiz der neuen Sonderschau „Highlights der 80er – Schmuck und mehr“ in der Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie in Neugablonz aus. Denn die Vitrinen im Sonderausstellungsraum sind nicht mit Objekten aus fernen Zeiten oder künstlerischen Sphären gefüllt, sondern mit Schmuckstücken und Alltagsgegenständen aus einem Jahrzehnt, in dem Menschen mittleren Alters ihre Kindheit oder Jugend erlebt haben.