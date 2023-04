Radlerin liefert sich in Kaufbeuren spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei

In Kaufbeuren ist eine Radfahrerin spektakulär vor einer Polizei-Kontrolle geflüchtet. Als sie die Beamten schließlich stellten, wurde klar, wieso.

08.04.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Der Polizeistreife fiel die Frau gestern am Karfreitag kurz vor 20.30 Uhr in der Ganghoferstraße in Kaufbeuren auf. Die Radfahrerin "schlängelte" laut Mitteilung ohne Licht über den Gehweg.

Als sie den Streifenwagen bemerkte, flüchtete die Frau auf ihrem Rad. Sie überquerte, ohne auf den Verkehr zu achten, die rote Ampel und fuhr auf der falschen Seite des Radwegs in Richtung Forettle Center. An Einmündungen oder Engstellen fuhr sie "rücksichtslos mit hoher Geschwindigkeit vorbei", teilt die Polizei mit.

Radfahrerin in Kaufbeuren flüchtet vor Polizeikontrolle

Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte an einer Engstelle mit dem Auto nicht mehr hinterherfahren. Einer der Beamten nahm deshalb die Verfolgung zu Fuß auf - er holte Radlerin nach wenigen hundert Metern ein und stellte sie.

Schnell wurde der Polizei klar: Die 26-Jährige stand "deutlich" unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Flüchtende Radlerin in Kaufbeuren mit zwei Haftbefehlen gesucht

Eine Überprüfung ihrer Daten ergab zudem, dass die Frau mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Nachdem sie auf der Wache eine Blutprobe abgeben musste, brachten sie die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Die Frau wird außerdem nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

___________________________________________________________

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren