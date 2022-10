Radl-Rambos ärgern die Menschen in Neugablonz

In Kaufbeuren-Neugablonz schlagen Radler über die Stränge. Nun will die Polizei durchgreifen.

14.10.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Hoch erfreut zeigte sich ein Neugablonzer bei der Bürgerversammlung über die Fußstreifen der Polizei, die nun eingesetzt werden. „Das hat mich an meine Jugend erinnert“, sagte er. Gleichzeitig gab es am Donnerstagnachmittag im Gablonzer Haus Kritik am Verhalten der Fahrradfahrer, die zunehmend rücksichtslos und ohne Licht unterwegs seien. „Wir stellen fest, dass der erhobene Zeigefinger hier nicht mehr reicht“, sagte der Verkehrssachbearbeiter der Polizei, Stefan Horend. Deshalb werde die Polizei künftig noch konsequenter Verfehlungen von Zweiradfahrern ahnden. Ein Bürger wünschte sich mehr Geschwindigkeitskontrollen in Tempo-30-Zonen. Weitere Themen:

