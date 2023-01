Rätsel um abmontiertes Radweg-Schild in Pforzen

An der Wertachbrücke in Pforzen (Ostallgäu) hat das Straßenbauamt Kempten ein Radweg-Schild entfernt. Die Begründung der Behörde wirft bei Bürgern Fragen auf.

20.01.2023 | Stand: 10:45 Uhr

Bislang ungeklärte Fragen aus der Bürgerversammlung beschäftigten den Gemeinderat Pforzen in seiner jüngsten Sitzung.

Bürgermeister Herbert Hofer ging zunächst auf mehrere Bürgeranliegen ein, die die Wertachstraße betreffen. Dort lehnt das Landratsamt Ostallgäu als Straßenbaulastträger weiterhin die Einrichtung einen Fahrradstreifens ab. Unterlagen, nach denen die Gemeinde hier selbst entscheiden dürfe, seien noch nicht eingegangen. Die Problematik werde erneut mit der Verkehrskommission erörtert, so der Bürgermeister.

Brückengeländer für Radfahrer zu niedrig

An der Wertachbrücke hat das Straßenbauamt Kempten ein Radweg-Schild entfernt – mit der Begründung, dass dort das Brückengeländer für Radfahrer zu niedrig sei. Warum dann nur das Schild auf der einen Straßenseite entfernt wurde, habe die Behörde allerdings nicht mitgeteilt. Eine mögliche Aufständerung des Brückengeländers werde ebenso mit der Verkehrskommission überprüft.

Mobilfunkmast in Ingenried: Standort wird noch geprüft

Bezüglich der Errichtung eines Mobilfunkmastes in Ingenried sehe der Antragstellers keine Veranlassung für eine zusätzliche Bürgerversammlung, da die Standortsuche und die Höhe des Mastes von anderen Firmen ausgeführt wurden. Alle drei großen Anbieter (Telekom, Vodafone und Telefonica) seien dann aufgeschaltet. Die Kreisfachberatung des Ostallgäuer Landratsamts prüfe derzeit noch den Standort, eine Antwort stehe laut Hofer aus.

Ingenried im Förderprogramm zur Breitbanderschließung

Der Ortsteil Ingenried wurde in das neue Förderprogramm zur Breitbanderschließung aufgenommen. Die Telekom sichere Übertragungen von 100 Mbit in Teilen Pforzens zu, das Unternehmen hat aber drei Jahre Zeit für den Ausbau. Anschlüsse unter 100 Mbit im Download und ohne Eigenausbau durch die Telekom sind in das aktuelle Förderprogramm aufgenommen.

Klärung von Fragen rund um "Udo"

Dem Antrag von Dr. Christine Laugwitz, die den Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung über ihre Vorstellungen bezüglich der Thematik um „Udo“ unterrichten möchte, hat das Gremium mehrheitlich zugestimmt. Ihr sollen 15 Minuten Redezeit gewährt werden, danach sei Zeit für eine kurze Diskussion. Einen Termin werde Bürgermeister Hofer absprechen.